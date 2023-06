Das Thema Krisenvorsorge ist in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen in den Fokus geraten. Was tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt, das Leitungswasser nicht mehr trinkbar ist oder wenn man von einer Naturkatastrophe betroffen ist?

Corona-Pandemie, Umweltkatastrophen und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine haben den Menschen vor Augen geführt, dass solche Szenarien nicht ausgeschlossen sind, selbst hier in Europa.

Um diesem Interesse gerecht zu werden, gibt es beispielsweise entsprechende Informationsquellen und Ratgeber von Bund und Landkreis für Katastrophen und Stromausfälle. Diese beiden Publikationen liegen auch bei Ulrike Bank-Kramer in Wolterdingen immer griffbereit. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema, und ist sich sicher: „Jeder ist für sich selbst verantwortlich.“

Zwei Ratgeber für Katastrophenfälle und Krisensituationen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis liegen bei Ulrike Bank-Kramer auf dem Tisch. | Bild: Fröhlich, Jens

Krisenvorsorge gehe daher jeden an und könne jederzeit wichtig werden. Die Ratgeber der Behörden seien da ein guter Anhaltspunkt für den Einstieg in die Materie. Angst zu schüren liegt der Wolterdingerin ihr jedoch fern.

Krisenversorgung ist ihre Lebensphilosophie

Vielmehr ist das Thema Krisenvorsorge ein grundlegender Teil ihrer Lebensphilosophie, im Einklang mit der Natur zu leben, sich selbst versorgen zu können. Auch wenn es einige Überschneidungen gibt, hierbei liegt der große Unterschied zu den Leitfäden der Behörden.

Ulrike Bank-Kramer lebt mit der Natur und von ihr. In ihrem Garten in Wolterdingen wachsen viele Kräuter, Stauden, Büsche und Bäume. Obst, Gemüse und viele verschiedene Kräuter sind zu finden. In einem kleinen Stall fühlen sich 15 Hühner wohl.

Ein guter Anfang der eigenen Krisenvorsorge: Ein Stück Kernseife hält ewig, verbraucht kaum Platz und ersetzt Duschgel, Shampoo und Waschmittel. Kernseife kann zudem heilend bei Nagelbettentzündungen eingesetzt werden. | Bild: Fröhlich, Jens

Drei Monate lang unabhängig

Auf die Frage, wie lange sie und ihr Mann sich hier in einer möglichen Ausnahmesituation selbst versorgen könnten, sagt sie: „Drei Monate lang.“ Doch wie ist das möglich? Und das alles ohne regelmäßigen Gang in die Einkaufsläden? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Aber: „Bei Interesse für das Thema findet man Wege“, erklärt sie. Gemeint sind unzählige Möglichkeiten, die die Natur ihr bietet.

Vieles aus ihrem Garten und der Natur findet den Weg in ihre Küche, wird direkt verwertet, haltbar gemacht und eingelagert. Mehrere Bereiche im Haus dienen als Vorratskammer. Hier den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Die Vorräte sind in einer Arte rollierendem System organisiert, damit nichts zu lange in den Regalen liegen bleibt. „Wälzen“ lautet hierfür der Fachbegriff in Supermärkten.

Selbstversorgung ist kein Hexenwerk

Lebensmittel einzukochen und anderweitig zu verwerten und auch der Aufwand danach, das ist kein Hexenwerk und kann jeder schaffen. Aber es steckt auch viel Arbeit dahinter. „Manchmal bin ich tagelang in der Küche“, sagt die Selbstversorgerin. „Das muss man gerne machen. Mir macht das Freude.“

Zur Person Ulrike Bank-Kramer ist 61 Jahre alt, gebürtig in Bräunlingen und jetzt wohnhaft in Wolterdingen. Wie sie selbst sagt, beschäftigt sie sich seit 20 Jahren intensiv mit der der Natur, ihren Pflanzen und was man damit anstellen kann – wie auch schon ihre Eltern und Großeltern. Ihr Wissen hat sie sich selbst angeeignet, mit Büchern und durch Ausprobieren. „Ich nehme mir jedes Jahr zwei Pflanzen vor, mit denen ich mich intensiver beschäftige“, verrät sie ihr Konzept, um angesichts der Vielfalt in der Natur nicht den Überblick und den Faden zu verlieren. Es ist ihre Liebe zur Natur, die sie antreibt und neugierig macht, immer wieder Neues zu entdecken.

Sogar Wasser wird eingekocht

Selbst Trinkwasser wird in ihrer Küche in Einmachgläsern haltbar gemacht, wofür sie auch schon belächelt wurde. Als 2022 das Wolterdinger Trinkwasser für einige Zeit nur abgekocht getrunken werden sollte, da belächelte sie niemand mehr. Über den den Zeitraum der Abkochempfehlung seitens der Behörden konnte Ulrike Bank-Kramer unbedenkliches Trinkwasser genießen.

Vieles kann man einfach selber machen und konservieren, auch Trinkwasser. | Bild: Fröhlich, Jens

Erstmals auf das Thema Selbstversorgung sei sie vor rund 17 Jahren gestoßen. Eine befreundete Frau, die sich mit einem großen Garten komplett selbst versorgt hatte, keinen Kühlschrank hatte und sich nur von Rohkost ernährte, hatte sie neugierig gemacht. „Das hat mich inspiriert mich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Das war eine Bereicherung.“

Ein Johanniskrautöl sollte wenig später ihren Einstieg in die Selbstversorgung darstellen. Später mischte sie sich Orangenreiniger und viele weitere Experimente kamen über die Jahre hinzu. „Die Natur hat mir schon immer viel Freude bereitet.“ Geblieben bis heute sind dann die Dinge, „die für mich selbst gut waren.“

Wie der Einstieg gelingen kann

Grundlage für alles, da ist sich Ulrike Bank-Kramer sicher, ist das Interesse an dem Thema. Alles Weitere ergebe sich. Beispielsweise bei der Grundausstattung, die durchaus nötig sei für diese zeitintensive Lebensphilosophie.

„Ich hatte vor einigen Jahren im SÜDKURIER eine nett formulierte Annonce aufgegeben, ob jemand Einmachgläser abzugeben hat.“ In kurzer Zeit meldeten sich damals 30 Anrufer, die neben kostenlosen Gläsern auch gleich viele Praxistipps parat hatten.

Sie sammelt immer wieder neues Wissen

„Ich lerne vor allem durch den Austausch mit Gleichgesinnten“, sagt sie. Auch in Büchern und bei Besuchen in Kräutergärten schnappt sie immer wieder neues Wissen auf, das sie auch gerne an andere Menschen weitergibt.

In einem weiteren Bericht verrät Ulrike Kramer-Bank, was ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte der Krisenvorsorge sind, was man unbedingt vorrätig haben sollte und sie gibt Beispiel-Tipps, was man alles selbst herstellen kann.