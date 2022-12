von Felicitas Schück

30 Jahre lang ist Edgar Schurr schon Mitglied des Kreistags. Doch ein solches „Konglomerat an Krisen“, so gestand der SPD-Fraktionssprecher in seiner Haushaltsrede, habe er „noch nie“ erlebt.

Die Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 30,5 Prozent war unstrittig am Montag im Kreistag, als es um den Beschluss zum Haushaltsplan 2023 ging. Doch so richtig glücklich war keiner der Redner.

Jürgen Roth (CDU) sprach von einem „Weihnachtsmenü, das keinem von uns schmeckt“. Corona, Fachkräftemangel, Inflation, „exorbitant gestiegene Kosten für Energie“ und nicht abreißende Ströme von Flüchtlingen nannte der Oberbürgermeister des Oberzentrums als Stichworte.

„Ein Weihnachtsmenü, das keinem von uns schmeckt“, bewertet Jürgen Roth das Thema Haushalt. | Bild: Felicitas Schück

Außerdem sei der Haushalt „eigentlich noch nicht beschlussreif“, weil etliche Punkte erst in den nächsten Monaten klar würden. Zum Beispiel die Übernahme des städtischen Jugendamtes Villingen-Schwenningen durch den Kreis: Diese erfordere in den nächsten Monaten mit Sicherheit einen Nachtragshaushalt und weitere Personalstellen.

Schock für die Kreispolitiker

Das strukturelle Defizit des Schwarzwald-Baar-Klinikums schockiert die Kreispolitiker nach Jahren, an denen man an eine schwarze Null gewöhnt war. „Neue Ansätze“ seien gefragt, so Jürgen Roth, wenn Verluste im Millionenbereich nicht jährlich wiederkehren sollten.

Geschlossenheit in schwieriger Lage

Immerhin halten die Fraktionen im Kreistag offenbar zusammen. „Mit großer fraktionsübergreifender Geschlossenheit“, so Edgar Schurr, werde der Haushalt „ohne Lamento und im großen Einvernehmen auf einen guten Weg gebracht.“

Cornelia Kunkis wünscht sich eine Klausurtagung des Kreistags zum Thema Klimaneutraler und nachhaltiger Landkreis 2035. | Bild: Felicitas Schück

Cornelia Kunkis (Grüne) sagte, der zur Verabschiedung vorgelegte Haushalt sei „solide und gut aufgearbeitet“.

Lob kam ebenfalls von Walter Klumpp, der für die Freien Wähler sprach: „Es ist der Landkreisverwaltung gelungen, trotz hochproblematischer Rahmenbedingungen einen gut abgewogenen Haushalt vorzulegen“.

Klumpp liegt eine Personalgewinnungskonzeption am Herzen, zumal zusätzliche und weitere Aufgaben des Landkreises zwängen, weiteres Personal einzustellen.

Walter Klumpp sieht das Projekt Ringzug 2.0 als von zentraler Bedeutung „für unseren Lebens- und Wirtschaftsraum“. | Bild: Felicitas Schück

Wie Edgar Schurr ist ist Klumpp der Meinung, dass es „ein großer Fehler“ gewesen sei, das Postgebäude als neuen Sitz der Verwaltung nicht um einen Stock zu erhöhen. „Das gesamte Personal hätten wir dort zusammenführen können“, betonte er.

Übernahme des Jugendamts erfordert mehr Büros

Tatsächlich, so erwähnte es der Landrat später beim Tagesordnungspunkt Jugendamt, müssen wohl einige Ämter nun doch umziehen in „Immobilien, die nicht dem Kreis gehören“. Und zwar, weil das bald erweiterte Jugendamt höchstwahrscheinlich im ehemaligen Postgebäude zusammengeführt werden wird.

Lob für den Landkreis gab es beim Thema ÖPNV. Nicht nur für den neuen Tarifverbund mit den Nachbarkreisen. Am Ringzugprojekt 2.0 gelte es „dran zu bleiben“, so Klumpp. Dieses Projekt sei von größter Bedeutung „für unseren Lebens- und Wirtschaftsraum“.

Cornelia Kunkis als Sprecherin der Grünen sprach dem Landrat und der Verwaltung sogar „ein großes Kompliment und ein Dankeschön“ für den Ausbau des ÖPNV aus, wünscht sich aber noch eine Ausweitung der Konzeption auf nachhaltige und multimodale Mobilität.

Strategie zur Demografie nötig

Außerdem forderte sie „eine klare Vision und robuste Strategie“ zur Demografie mit dem Titel „Klimaneutraler und nachhaltiger Landkreis 2035“. Den Bedarf an Pflegeplätzen, die Zunahme von Ein-Personen-Haushalten und die Vereinsamung vieler Mitbürger nannte sie als Stichworte.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Nico Reith sieht die Demokratie in der Krise und erwähnte, dass es im Rahmen der aktuellen Razzien zum Thema Reichsbürger mehrere Untersuchungen in der Region gegeben habe.

Reith bemängelt außerdem, dass ein besseres Timing bei der Entscheidung, das städtische Jugendamt nicht weiterzuführen, bewirkt hätte, dass man den Zuwachs von Aufgaben und Personal bei der Planung des Verwaltungsgebäudes an der Brigach hätte berücksichtigen können.

Die Digitalisierung im Quellenlandkreis bleibt für die FDP ein „Dauerbrenner“. Für den Zweckverband Breitbandversorgung gebe es in Zukunft eher mehr als weniger zu tun.

Nach den 25 Millionen Euro, die der Landkreis nächstes Jahr für die Finanzierung der Höllentalbahn zurückerwartet, fragte Joachim Senger (AfD). „Wenn wir das Geld nicht bekommen, müssen wir die ein oder andere Maßnahme schieben“, antwortet der Landrat. Er habe jedoch ein klares Signal, dass die Vorfinanzierung zurückgezahlt werde.

Mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde bei den Beratungen der Antrag auf eine Erhöhung des Zuschusses für die Wärmestube um 7000 Euro zu erhöhen. Ebenfalls abgelehnt wurde eine Zuschusserhöhung für die Fachberatung für Wohnsitzlose um 22.500 Euro.

Der Haushaltssatzung 2023 stimmten die Kreisräte zu – einschließlich der Erhöhung des Eigenkapitals der Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH um 6,85 Millionen Euro im Finanzhaushalt, die über zusätzliche Kredite finanziert werden.