Schwarzwald-Baar vor 45 Minuten

Krise weckt Unsicherheiten: Bewerberzahl für Lehrstellen in der regionalen Gastronomie bricht um ein gutes Drittel ein

Derzeit kommen sieben freie Ausbildungsplätze auf einen Bewerber in der Region. Der Personalmangel in Restaurants und Cafés dürfte sich daher weiter verschärfen. Die Hotellerie trifft es bislang nicht ganz so hart.