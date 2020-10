Neuer Kooperationspartner für das SÜDKURIER Medienprojekt Klasse! ist das Kreismedienzentrum Villingen. Hier können Lehrer von Schulen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis iPads für ihren Unterricht ausleihen und so testen, wie sich das in ihren Unterricht integrieren lässt. 30 Stück hält das Kreismedienzentrum bereit, wie Leiter Klaus Kuhnt berichtet. „Unsere Aufgabe ist es ja nicht, die Schulen auszustatten, sondern exemplarische Klassensätze zur Erprobung auszuleihen.“

Neu ist, dass die Schüler auf den iPads nun auch den SÜDKURIER als digitale Zeitung und Nachrichten online auf suedkurier.de im Unterricht lesen können. Das SÜDKURIER Medienprojekt Klasse! lässt sich nicht nur mit der gedruckten Tageszeitung durchführen, sondern auch online. Im Kreismedienzentrum Villingen im Landratsamt gibt es auch einen Infostand mit Flyern zum Medienprojekt. Mit dem Medienprojekt Klasse! lernen Schülerinnen und Schüler, welche Bedeutung unabhängiger Qualitätsjournalismus, Glaubwürdigkeit und Meinungsvielfalt für die Gesellschaft haben.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie braucht es seriösen Journalismus, der informiert und vor allem einordnet. Der Beruf des Journalisten gilt als systemrelevant. Das Klasse!-Projekt soll helfen, damit Kinder und Jugendliche in Zeiten sozialer Netzwerke und Fake News erkennen, was wahr ist und was nicht, sie sollen Orientierung bekommen in einer Welt, in der sie mit ungefilterten Nachrichten überflutet werden.

Anmelden für das Klasse!-Projekt kann man sich unter http://www.suedkurier.de/klasse, es gibt drei verschiedene Projekte – für 5. bis 13. Klassen, für Berufsschulklassen und für 3. und 4. Grundschulklassen.

Wer den Kontakt zum Kreismedienzentrum sucht, kann sich unter der Telefonnummer 07721/913-7200 melden oder eine Mail schreiben an verleih.vs@kmz-sbk.de. Klaus Kuhnt und seine Mitarbeiter stehen hier Lehrern mit Rat und Tat zur Seite, gerade in den Corona-Zeiten hat das Kreismedienzentrum viele Beratungen durchgeführt und Lehrern geholfen, den Online-Unterricht zu organisieren.