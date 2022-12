von Felicitas Schück

„Klar ist, dass wir schnell eine physische Einheit werden wollen“, erklärte Landrat Sven Hinterseh jetzt im Kreistag. Es geht um die bislang getrennten Jugendämter im Schwarzwald-Baar-Kreis – das städtische Jugendamt Villingen-Schwenningen und das bisherige Kreisjugendamt, das für den Rest des Landkreises zuständig ist.

Das Jugendamt VS muss nun integriert werden in das Kreisjugendamt, weil das Oberzentrum seine Jugendbehörde an den Kreis abgeben will.

Im Rahmen der Beratungen des Haushaltsplanes 2023 im Kreistag griff der Landrat das Thema auf und sagte, dass das künftig größere Jugendamt unter einem Dach zusammengeführt werden müsse. „Für 120 Kollegen eine räumliche Einheit zu finden, das ist nicht einfach“, erklärte Hinterseh.

Er deutete an, dass im neuen Verwaltungsgebäude des Landkreises beim Villinger Bahnho – dem aufwändig sanierten früheren Postgebäude – wohl bald schon wieder Umzugskartons gepackt werden müssten. Und das, obwohl die Büros erst vor rund einem halben Jahr bezogen wurden.

Neue Amtsräume müssen angemietet werden

Denn Hinterseh schwebt vor, das geeinte Jugendamt dort unterzubringen. „Das bedeutet, dass ein oder zwei Einheiten der Verwaltung wohl wieder ausziehen müssen.“ Eine andere kreiseigene Immobilie für diese Ämter wiederum stehe nicht zur Verfügung. Das bedeute, dass Räume angemietet werden müssen.

Er habe sofort Gespräche mit der Stadt geführt, nachdem klar war, dass das städtische Jugendamt in das des Landkreises integriert werden solle. Inhaltlich könne er noch nicht viel mehr dazu sagen. „Wir brauchen eine Sitzung des Kreistages zu diesem Thema“, so der Landrat. Diese soll 2023 stattfinden.