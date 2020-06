von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Mit einem einstimmigen Beschluss und zwei Enthaltungen wird das Schulgeld für vier Fachschulen in der Trägerschaft des Landkreises auf Null gesetzt: So möchte der Bildungsausschuss des Kreistages der Konkurrenz aus den Nachbarkreisen im Blick auf möglicherweise sinkende Schülerzahlen begegnen und das besondere Fachschulangebot in der Region sichern.

Fach- und Führungspersonal für heimische Betriebe

Mit vier Fachschulen bietet der Schwarzwald-Baar-Kreis motiviertem Fachpersonal mit einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung weitergehende Qualifizierungsmöglichkeiten, die unter anderem auch den Zugang zu leitenden Positionen eröffnen. Für die Betriebe der Region ist das die Chance, Fach- und Führungspersonal mit spezialisiertem praktischem Hintergrund zu gewinnen.

Die Gewerbeschule Villingen mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik/Mechatronik zählt in zwei Vollzeitklassen derzeit 40 Schüler und erhebt bislang ein Schulgeld von 410 Euro je Halbjahr.

mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik/Mechatronik zählt in zwei Vollzeitklassen derzeit 40 Schüler und erhebt bislang ein Schulgeld von 410 Euro je Halbjahr. Die Gewerblichen Schulen Donaueschingen beschulen derzeit in zwei Vollzeitklassen für Bautechnik 32 Schüler und erheben 485,73 Euro je Halbjahr. Die Fachschule für Maschinentechnik, Vertiefung Kunststofftechnik mit derzeit 20 Schülern verlangt für das Teilzeitangebot 250 Euro je Schuljahr.

beschulen derzeit in zwei Vollzeitklassen für Bautechnik 32 Schüler und erheben 485,73 Euro je Halbjahr. Die Fachschule für Maschinentechnik, Vertiefung Kunststofftechnik mit derzeit 20 Schülern verlangt für das Teilzeitangebot 250 Euro je Schuljahr. An der Albert-Schweitzer-Schule in VS-Villingen besuchen aktuell 25 Schüler in Teilzeitform die zweijährige Fachschule für Organisation und Führung mit den Schwerpunkten Sozialpflege und Sozialpädagogik. Das Schulgeld beträgt 204,52 Euro pro Schuljahr.

besuchen aktuell 25 Schüler in Teilzeitform die zweijährige Fachschule für Organisation und Führung mit den Schwerpunkten Sozialpflege und Sozialpädagogik. Das Schulgeld beträgt 204,52 Euro pro Schuljahr. Die Staatliche Feintechnikschule in VS-Schwenningen unterhält eine Fachschule für Technik/Fachrichtung Feinwerktechnik in zwei verschiedenen Berufsprofilen. Das Land als Schulträger erhebt kein Schulgeld.

Wettbewerb um kluge Köpfe in der Region

Bei den Nachbarn in den Regionen Freiburg, Konstanz, Singen und Rottweil gibt es Fachschulen mit zum Teil ähnlichen Fachrichtungen und Profilen. In Freiburg und Rottweil wird noch Schulgeld in Höhe von 200 bis 325 Euro erhoben. Konstanz hat indes bereits das Schulgeld abgeschafft und konkurriert vor allem um Schüler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Das Landratsamt unterstützt schon länger das Anliegen der Fachschulen, das Schulgeld zu senken, um gegenüber den Nachbarkreisen konkurrenzfähig zu sein und für das an Weiterbildung interessierte Fachpersonal attraktiv zu bleiben.

Ausschuss-Mitglieder überholen Landratsamtsvorschlag

Der eher vorsichtige Beschlussvorschlag der Verwaltung, das Schulgeld für die vier Fachschulen in der Trägerschaft des Kreises auf einheitlich 200 Euro zu reduzieren, wurde im Bildungsausschuss jetzt weit überholt. Nach kurzer fraktionsinterner Aussprache war man sich schnell einig, auf die jährlichen Schulgeldeinnahmen von 74 000 Euro komplett zu verzichten. Das Ergebnis soll schnell an die Schulleitungen weitergegeben werden, damit „die noch damit werben können“, so Landrat Sven Hinterseh.