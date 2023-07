Nicht nur bei sommerlichen Temperaturen sind Limonaden eine ideale Erfrischung. Einige Genießer mischen sie zu Hause, andere lassen sich die kühlen Getränke im Restaurant oder Café servieren. Wir stellen einige Beispiele vor.

Zuhause gemischt

Nur den ganzen Tag Mineralwasser trinken? Das ist nicht verlockend. Deshalb mischt Anne Rothweiler ihre eigene Limonade mit Zutaten aus dem Garten. Am liebsten mag sie Johannisbeer-Limonade mit selbst gemachtem Johannisbeer-Sirup.

Anne Rothweiler mag am Liebsten selbstgemachte Johannisbeer-Limonade. | Bild: Susanne Rothweiler

Ihr Rezept für Johannisbeere-Limonade Für 0,3 Liter braucht es:

- ein Stängel Rosmarin

- ein Stängel Pfefferminze

- reichlich Eiswürfel

- 8 cl Johannisbeer-Sirup

- Saft einer halben Limette

- Mineralwasser zum Auffüllen

Auch Annette Wittenberg macht ihre eigene Limonade. Nach dem Feierabend trinkt sie am liebsten Rhabarber-Limonade mit Zitronenmelisse.

Auf den Geschmack kam Wittenberg bei einem Drink mit ihrer Schwiegermutter Doris. Diese gab ihr dann das Rezept für die Herstellung von verschiedenen Sirupen.

Annette Wittenberg genießt ihre hausgemachte Rhabarber-Limonade im Garten. | Bild: Susanne Rothweiler

Zubereitung der Rhabarber-Limonade Für ein 0,3 Liter Glas braucht es:

- 0,2 Liter Mineralwasser

- reichlich Eiswürfel

- 8 Zentiliter selbstgemachten Rhabarber-Sirup

- ein Stängel Zitronenmelisse

Hier ist das Video dazu:

Selbstgemachte Rhabarber-Limonade zuhause genießen Video: Susanne Rothweiler

Rhabarber-Sirup selbst gemacht Zutaten: 300 Gramm rote Rhabarberschalen, 600 Milliliter Wasser, 400 Gramm Zucker (bei weniger Zucker ist der Sirup kürzer haltbar), zwei Esslöffel Vanillezucker, Abrieb und Saft einer Zitrone.

Zubereitung: Rhabarberschalen mit Wasser und Zitronenabrieb aufkochen und etwa 25 Minuten auf kleiner Flamme ziehen lassen. Danach den Saft durch ein Baumwolltuch abpassieren. Sobald der Rhabarbersaft abgekühlt ist, wieder in einen Topf geben und mit Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft erneut fünf Minuten aufkochen. Den heißen Rhabarbersirup in gut gereinigte und sterilisierte Flaschen abfüllen.

Machen Sie auch selber Limonaden? Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept, gerne auch mit Fotos:

villingen.redaktion@suedkurier.de

Im Café oder Restaurant zubereitete Limonaden

In verschiedenen Cafés und Restaurants im Schwarzwald-Baar-Kreis werden hausgemachte Limonaden angeboten.

Mein Sahnehäubchen in Königsfeld

Verschiedene hausgemachte Limonaden gibt es in Mein Sahnehäubchen in Königsfeld. Hier kann der Gast im Sommer auf der Terrasse hinter dem Ladengeschäft in Ruhe eine Limo trinken.

Szilard Nyari macht Limonade im Mein Sahnehäubchen in Königsfeld Video: Susanne Rothweiler

Szilard Nyari erklärt, was in die Limonaden im Mein Sahnehäubchen in Königsfeld gemischt wird. Nyari bereitet seine Limonaden „natürlich mit viel Liebe“ zu.

Holunder-Rhabarber-Limonade Preis: 4,90 Euro/Menge: 0,3 Liter

Zusammensetzung: Stilles Mineralwasser das am Tag zuvor mit Rosmarin, Thymian und etwas Ingwer angesetzt wurde, ökologischer Holunder-Rhabarber Sirup mit wenig Zucker. Das Mischverhältnis beträgt: ein Teil Sirup zu vier Teilen Mineralwasser. Für zusätzliche Vitamine im Glas sorgen ein paar Scheiben Orange. Als Garnitur kann frische Minze und ein Stängel Johannisbeeren dienen.

Adresse: Friedrichstraße 9, Königsfeld

Das gefällt Heiko Lechleitner. Der 43-jährige Bankkaufmann hat sich eine Rharbarber-Holunder-Limetten-Limonade bestellt und trinkt sie unter einem Sonnenschirm auf der Terrasse.

Heiko Lechleitner genießt eine Holunder-Rhabarber-Limonade auf der Terrasse im Mein Sahnehäubchen in Königsfeld. | Bild: Susanne Rothweiler

Yoake in Villingen

Mitten in der Innenstadt von Villingen in der Oberen Straße 12 befindet sich das Sushi Restaurant Yoake. Hier gibt es drei verschiedene Hauslimonaden: Ly-Ly-Lychee-, Ginger-Mint- und Pink-Beery-Limonade.

Nguyen Trang serviert im Yoake gerne hausgemachte Limonaden. | Bild: Susanne Rothweiler

Die Lieblings Limonade von Nguyen Trank, Servicekraft im Yoake, ist die Pink-Berry-Limonade, weil sie gut aussehe und lecker schmecke.

Pink-Berry-Limonade Preis: 6,5 Euro/Menge: 0,5 Liter

Zusammensetzung: Eine halbe Limette gestampft, zwei Scheiben Orange, zwei Esslöffel Beerenmix, ungefähr sechs Eiswürfel, das Glas mit zwei Drittel Mineralwasser füllen, dann ein Drittel Wild Berry hinzu fügen. Strohhalme in das Glas stecken und gekühlt trinken.

Adresse: Obere Straße 12, VS-Villingen

Vorbereitung der Pink-Berry-Limonade mit zerstoßenen Limetten, Orangenscheiben und bunten Beeren im Yoake. | Bild: Susanne Rothweiler

Das Yoake hat in der Fußgängerzone auch Tische im Freien. Dort können die Gäste die Limonaden unter Sonnenschirmen genießen.

oni&lu in Villingen-Schwenningen

Im Gewerbegebiet Neuer Markt in Villingen-Schwenningen im Gebäude des Gartencenters Späth befindet sich die Patisserie von Luisa Zerbo.

Anne Varin serviert im oni&lu die Tropical Beach Limo. | Bild: Susanne Rothweiler

Tropical Beach Limo Preis: 6,5 Euro/Menge: 0,4 Liter

Zusammensetzung: In ein 0,4 Liter Glas reichlich Eiswürfel geben, eine Mini Flasche Yakult (Milcherzeugnis) darüber kippen, nun kommen Kalamansisaft (eine Zitrusfrucht) und Zitronenscheiben dazu. Das Ganze wird mit Mineralwasser aufgefüllt und mit dem Viertel einer Passionsfrucht garniert.

Adresse: Neuer Markt 10, Villingen-Schwenningen

Hier kann der Gast im Freien am Tisch oder in Liegestühlen eine Holy oder eine Tropical Beach Limo zur Abkühlung trinken.

Vanilli‘s in Donaueschingen

Neu in Donaueschingen gegenüber vom Rathaus ist das Vanilli‘s. Hier gibt‘s das Holunder Wunder.

Wenn die Temperaturen steigen trinkt Vanessa Lehmann auch ihre Holunder Wunder Limonade. | Bild: Susanne Rothweiler

Im Vanilli‘s rührt Vanessa Lehmann, die Tagescafé-Betreiberin, auch für sich selbst eine Holunder-Wunder-Limonade an. „Das ist richtig erfrischend“, sagt die 31-Jährige.

Holunder-Wunder Preis: 4,4 Euro/Menge: 0,4 Liter

Zusammensetzung: Zuerst das Glas mit drei Viertel Mineralwasser füllen. Dann Eiswürfel hineingeben und einen Schuss Holundersirup darüber gießen. Zum Schluss kommen noch ein üppiger Stängel Pfefferminze und geviertelte Zitronenscheiben hinein.

Adresse: Karlstraße 1, Donaueschingen

Hausgemachte Limonaden bieten eine hervorragende Abwechslung zu industriell hergestellten alkoholfreien Getränken. Egal ob selbst zubereitet zuhause oder serviert in einem Café oder Restaurant.