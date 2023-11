Kriminalpolizeiliche Beratung

Die Polizei bietet mit ihren kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenlose, individuelle und produktneutrale Hilfe und Rat, um zum Beispiel das eigene Zuhause gegen mögliche Einbrecher zu schützen. Die Beratungsstelle Villingen-Schwenningen befindet sich in der Waldstraße 10/1 in VS-Villingen und ist telefonisch unter der Rufnummer 07721 601 253 erreichbar, ferner per E-Mail an konstanz.pp.praevention.vs@polizei.bwl.de . Weitere Informationen gibt es unter k-einbruch.de (zum Beispiel auch zu staatlichen Zuschüssen für einbruchhemmende Maßnahmen).