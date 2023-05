„Lieder, die vom zarten Erblühen und Verwehen der Liebe handeln, von Gefühlsverwirrungen, aber auch von der Freude, mit Strom zu fahren sowie vom Wunsch, Hummeln zu streicheln und mit Hirschen durch die Wälder zu pirschen“: All das versprechen Max Raabe & das Palast Orchester für ihr Konzert in den Donaueschinger Donauhallen am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr.

So funktioniert die Verlosung

Und mit ein wenig Glück kann man sich diesen Konzertabend gratis gönnen. Der SÜDKURIER verlost für das Konzert unter dem Titel „Wer hat hier schlechte Laune“ ab 17. Mai, Mitternacht, drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis 24. Mai, 12 Uhr unter Telefon 01379 37050082 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Wer hat hier schlechte Laune“ an.

Und warum heißt die Tour „Wer hat hier schlechte Laune“? Weil schon allein diese Frage immer gute Laune mache, unabhängig von der individuellen Gemütsverfassung, heißt es von den Veranstaltern. Egal wie die Laune vor dem Konzert sei, anschließend verließen die Zuschauer den Saal mit einem Lächeln.

Max Raabe versteht es, die Menschen zum Lächeln zu bringen. Auf der Bühne gelingt ihm das rein musikalisch – ganz ohne Zebra. | Bild: Gregor Hohenberg

Der Titel “Wer hat hier schlechte Laune“ entstamme auch dem neuesten Album des Sängers und Erfinders des Raabe-Pop. Zusammen mit seinen Co-Schreibern der vergangenen Jahre – Annette Humpe, Achim Hagemann, Peter Plate und Ulf Leo Somme – präsentiert Max Raabe darauf eine ganze Bandbreite von Songthemen, rund um die bunten Aspekte des Lebens.

Der Kartenverkauf läuft unter anderem online: www.eventim.de