Als die Lebensmittelkontrolleure kommen, ist es ganz schnell vorbei: Schaben. Die Mitarbeiter des Landratsamtes werden im Mai Wok im Schwarzwald-Baar-Center überall fündig. Sie untersagen dem Betrieb die Abgabe von Lebensmittel. Das vietnamesische Restaurant muss schließen.

In der offiziellen Meldung, die das Landratsamt mit allen Mängeln und dem Namen des Restaurants veröffentlicht, heißt es, dass in der Küche „etliche lebende und tote Schaben vorhanden“ gewesen seien. „Auf dem Arbeitstisch hinter der Mikrowelle zwischen einer Mottenfalle und einer Ameisenköderfalle, in einer ineinander gestapelten Lebensmittelwanne, in der altverschmutzten Schneidemaschine, auf dem Fußboden unter den Arbeitstischen, auf Regalböden“, so der Bericht.

„Die Kontrolleure haben die Schaben gesehen und wir mussten schließen“, sagt Vu Quoc Tuy. Man merkt, dass der Inhaber des Mai Wok schon länger im Geschäft ist, denn er spricht immer vom WKD. Der Wirtschaftskontrolldienst wurde aber 2005 aufgelöst, die Aufgaben übernimmt heute das Landratsamt.

Lebensmittelüberwachung Laut Webseite des Landratsamtes ist der Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gefahren, die von Lebensmitteln ausgehen können, eine der wichtigsten Aufgaben der Amtstierärzte und Lebensmittelkontrolleure. Der Aufgabenbereich erstreckt sich vom Bauernhof bis zum Restaurant. Überwacht werde durch regelmäßige Betriebsbesichtigungen und Probennahmen – auch in Zusammenarbeit mit anderen Behörden, wie dem Gesundheitsamt.

Er habe sofort einen Schädlingsbekämpfer beauftragt. „Der kommt jetzt jede Woche“, sagt Vu. „Wir haben natürlich auch komplett sauber gemacht.“

Das waren die Schmuddelecken

Die Kontrolleure hatten auch die Sauberkeit von Gerätschaften bemängelt. Messer, Kunststoffwannen, Sparschäler, Schöpfkelle, Entnahmezange, Schneidemaschine und Abtropfsieb bezeichnet der Report als altverschmutzt.

St. Georgen Haarscharf gescheitert: Stadtverwaltung entkommt einem sehr dreisten Betrugsversuch Das könnte Sie auch interessieren

„Die Eiswürfelmaschine war innen mit gelblichen und dunklen Verunreinigungen behaftet“, schreibt das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle. Der Fußboden unter den Arbeitstischen sowie im Tiefkühl- und Kühlraum sei verunreinigt gewesen. Angetrocknete Lebensmittelreste wurden im Thekenbereich entdeckt und sogar an der handspülbrause gab es demnach schmierige Verunreinigungen.

Wie der Besitzer den Fall einschätzt

Offenbar waren die Mitarbeiter des Mai Wok mit ihrer Putzaktion aber erfolgreich. Kontrolle und Schließung erfolgten am 31. Mai, wie die Behörden jetzt mitteilten. Schon bei der Nachkontrolle nur einen Tag später seien alle Mängel beseitigt gewesen. Die Abgabe von Speisen wurde wieder gestattet.

Dunningen Mehrere Körperverletzungen: Jugendliche sorgen für frühzeitiges Dorffest-Ende Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Frage, wie es zu diesem Zustand kommen konnte, verweist Vu darauf, dass Sauberkeit in der Gastronomie ein ständiger Prozess ist. „Da muss man immer für sorgen“, sagt er. „Und die Mitarbeiter müssen auch mithelfen.“ Da er auch ein Restaurant in Donaueschingen habe, könne er schließlich nicht überall zugleich sein. „Aber das war ihnen eine gute Lektion“, findet er.

Rätselraten um die Tiere

Aber wo kamen die Schaben her? „Das weiß ich nicht“, sagt Vu. „Ich habe das auch den WKD und den Schädlingsbekämpfer gefragt.“ Die halten es nach seiner Aussage für möglich, dass die Tiere über die gelieferten Waren eingeschleppt wurden. Oder über die Abwasserleitungen. Aufgrund der Schädlingsbekämpfung sei es jetzt aber „viel, viel besser“, sagt der Gastronom.

„Über zehn Jahre lang ist mir das jetzt nicht passiert“, sagt Vu Quoc Tuy. „Aber der WKD sucht und findet eben immer etwas.“