Sieben Semester hat der 27-jährige Jerrid Greinig in Schwenningen Medizintechnik studiert, als erfahrener Rettungssanitäter finanziert er sich sein Studium fast selbst. Er befindet sich kurz vor seinem Abschluss und hat bereits ein Vertragsangebot der Uniklinik Kiel in der Tasche, als er sich in einer Heilbronner kieferchirurgischen Klinik alle vier Weisheitszähne ziehen lassen muss. Doch anders als erwartet kommt es zu keinerlei Wundheilung. Als die Ärzte eine Woche nach dem Eingriff die Fäden ziehen möchten, stehen sie vor einem Rätsel: der komplette Mundraum ist offen und entzündet. Jerrid hat extreme Schmerzen, kann weder essen noch trinken. Er wird in eine Heilbronner HNO-Klinik überwiesen. Schon eine Stunde, nachdem man sein Blut ausgewertet hat, steht fest: Jerrid hat Leukämie. Ein Schock für die ganze Familie.

Jerrid erzählt, wie es ihm geht

„Die Chemotherapie ist sehr anstrengend, ich bin jetzt die ganze Zeit in der Klinik in Heilbronn„, erzählt der junge Mann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Seine Schwester Sabrina ist bei ihm, die Geschwister sind eng verbunden, das Schicksal hat sie schon vor Jerrids schwerer Erkrankung zusammengeschweißt: Sabrina Greinigs Mann ist im Alter von 34 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Ihre Töchter verloren den geliebten Papa – im Alter von fünf und sieben Jahren.

Für seine Nichten Feli und Mara ist Jerrid Greinig eine Art Vaterersatz, weil der Mann seiner Schwester vor einem Jahr an einem Hirntumor gestorben ist. Um so mehr hofft und bangt die Familie, dass ein Spender für Jerrid gefunden wird. | Bild: privat

Onkel Jerrid wurde so eine Art Vaterersatz für seine Nichten Mara und Feli, die inständig hoffen, dass er wieder gesund wird. Er hat den Mädchen das Fahrradfahren beigebracht, er tröstet sie, wenn sie um ihren Vater trauern. Auch Sabrina Greinig wollte eigentlich wieder nach vorne blicken. Doch dann kam die niederschmetternde Diagnose, dass ihr Bruder Jerrid Blutkrebs hat, seine einzige Überlebenschance ist eine Stammzellspende. Jerrid Greinig ist ein optimistischer Mensch: Er ist Mitglied beim DRK, spielt Schlagzeug, ist seit vielen Jahren Betreuer einer Kinderfreizeit in Südtirol, befindet sich beruflich in den Startlöchern, liebt seine Familie – für ihn gibt es viele Gründe zu kämpfen und er sagt: „Ich weiß, dass ich es schaffe.“

Jerrid Greinig ist ein optimistischer Mensch, er ist ausgebildeter Rettungssanitäter, spielt Schlagzeug und betreut Kinderfreizeiten. Jetzt hat ihn die Leukämie in die Knie gezwungen, aber er weiß: „Ich kann es schaffen.“ | Bild: privat

Genetischer Zwilling gesucht

Aber alleine kann er den Kampf gegen den Blutkrebs nicht gewinnen: Seine Schwester Sabrina kommt als Spenderin nicht in Frage, also hat sie sich gleich an die DKMS gewendet und dort eine virtuelle Registrierungsaktion gestartet. Ziel ist es, einen genetischen Zwilling für Jerrid zu finden, jemand der die gleichen Gewebemarkmale hat, der dann als Stammzellenspender in Frage käme. Der Schock über die Erkrankung ihres Bruders weicht schnell einem unbändigen Willen, nun alles für ihn und die Suche nach seinem genetischen Zwilling zu tun. Bereits am Tag nach der Diagnose kontaktiert Sabrina die DKMS, um eine virtuelle Registrierungsaktion für ihren Bruder auf die Beine zu stellen. „Ich möchte nicht noch einmal nur zusehen müssen“, erklärt Sabrina Greinig, die als Schulsekretärin in Obersulm arbeitet. Ihre Bruder müsse eine Chance bekommen, weiterleben zu können.

Viele bewegt das Schicksal

In Zeiten von Corona können solche Aktionen nur online laufen, also hat Sabrina Greinig unter dem Hashtag Mein Bruder will leben über die sozialen Netzwerke zahlreiche Aufrufe gestartet, auch auf der Homepage der DKMS steht die Geschichte von Jerrid. Hier kann man sich online registrieren und ein Registrierungsset anfordern. „Bis jetzt sind schon 1300 Registrierungsanfragen eingegangen“, berichtet Sabrina Greinig bewegt. Das sei für die kurze Zeit eine enorme Anzahl.

Noch Kontakt zur Hochschule

In Schwenningen hat Jerrid Greinig sein Studium noch nicht ganz abgeschlossen: „Ich habe aber Kontakt mit der Hochschule und das Studium jetzt unterbrochen.“

Jerrid Greinig stand kurz vor dem Abschluss seines Medizintechnik-Studiums in Schwenningen, er hat sogar schon eine Stelle in Kiel in Aussicht, dann aber kam die niederschmetternde Diagnose. | Bild: privat

Als die Coronakrise anfing, ist Jerrid Greinig nach Hause, nach Obersulm, gegangen. Dort wollte er die Zeit nutzen, um seine Weisheitszähne entfernen zu lassen. Durch die Operation kam dann die erschütternde Tatsache ans Licht, dass Jerrid Blutkrebs hat. Trotz dieser Hiobsbotschaft hört sich der 27-Jährige am Telefon munter an. Er berichtet von den schweren Nebenwirkungen der Chemotherapie, die ihm zu schaffen machen. Er bekommt nach eigenen Angaben auch starke Schmerzmittel, will sich aber nicht unterkriegen lassen.

Name aus dem Hebräischen

Sein ungewöhnlicher Name kommt aus dem Hebräischen, erzählt seine Schwester. „Unsere Eltern wollten damals keinen Modenamen für ihren Sohn, sie wollten etwas ganz ungewöhnliches und sind dann auf Jerrid gekommen.“ Jerrid bedeutet „Der Herabsteigende.“ „Und wir sind jetzt dabei, herauf zu steigen“, drückt Sabrina Greinig ihre ganze Hoffnung aus.

Was ist die DKMS

Die DKMS wurde 1991 gegründet und hat sich zu einer internationalen gemeinnützigen Organisation im Kampf gegen Blutkrebs entwickelt. Als Stammzellspenderdatei ist die Organisation in Deutschland, USA, Polen, Großbritannien, Chile und Indien aktiv, darüber hinaus konzentriert sie ihre Bemühungen auch verstärkt auf die Schwerpunkte Medizin und Forschung. Um den Blutkrebs ganzheitlich zu bekämpfen und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern, woll die DKMS nach eigenen Angaben mehr Patienten weltweit Zugang zu notwendigen Therapien ermöglichen, die Weiterentwicklung von Behandlungen und Stammzelltransplantationen fördern und damit mehr Lebenschancen ermöglichen.

So wird man Stammzellspender

Auf der Homepage der DKMS kann man sich ein Registrierungs-Set bestellen. Mit den drei Wattestäbchen macht man einen Wangenabstrich und schickt die Wattestäbchen zusammen mit den unterschriebenen Unterlagen zurück. Ein Labor untersucht die Probenund bestimmt die Gewebemerkmale. Nur anhand dieser Gewebemerkmale kann ermittelt werden, ob jemand der passende Spender für einen Blutkrebspatienten ist. Nach der Untersuchung werden die potentiellen Spender in die Datei der DKMS aufgenommen. Diese Daten stehen ab jetzt der weltweiten Suche nach Stammzellspendern zur Verfügung. Danach erhält der Spender eine DKMS-Spendercard mit einer Spendernummer. Die DKMS meldet sich, wenn es einen Treffer gibt und jemand als passender Spender in Frage kommt.

Wie werden die Stammzellen entnommen

Es gibt zwei verschiedene Arten, Stammzellen zu spenden. In den meisten Fällen (80 Prozent) werden Stammzellen über die sogenannte „periphere Stammzellspende“ aus der Blutbahn entnommen. In wenigen Fällen (20 Prozent) werden die Stammzellen dem Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Dies geschehe unter Vollnarkose, schreibt die DKMS.

Hier kann man sich registrieren

Unter https://www.dkms.de/de/better-together/jerrid-will-leben? geht es direkt zur dem Registrierungslink