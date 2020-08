Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Knallbunt und ein bisschen schaurig-schön: Schwarzlicht-Minigolf in 3D lässt Besucher staunen

In einem ehemaligen Autohaus in Schwenningen sind die Lichter aus und das ist auch so gewollt: Daniel Calderone und Paul Macura haben hier die erste Schwarzlicht-Minigolfanlage in der Region eröffnet