Schwarzwald-Baar vor 5 Stunden

Klinikum laut Landrat „in einer kritischen Phase“

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum kämpft nach vielen erfolgreichen Jahren inzwischen mit finanziellen Problemen – so wie die meisten Krankenhäuser in Deutschland. So schätzt Landrat Sven Hinterseh die Lage ein.