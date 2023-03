Einen Verkehrsunfall mit Personenschaden meldet die Polizei aus den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 16. März: Kurz vor 3.30 Uhr ist ein Kleintransporter auf der Autobahn A81 auf Höhe von Bad Dürrheim-Unterbaldingen ins Schleudern geraten.

„Während der Fahrt auf der Autobahn in Richtung Süden kam ein 20-Jähriger mit einem Kleintransporter des Typs Ford Transit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Transporter gegen die Beton-Mittelschutzplanke“, berichtet die Polizei.

In der Folge habe sich der Wagen gedreht und sei gegen die Außenschutzplanken der Autobahn gedriftet. ‚“Bei dem Unfall zogen sich der 20-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden“, so die Polizei.