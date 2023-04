Frühjahrszeit ist Gartenzeit, zumindest bei den vielen Schrebergärtnern im Lande. Wir haben uns bei den Gartenfreunden Loretto in Villingen umgesehen, wie es dort nach der langen Winterpause inzwischen aussieht.

Noch herrscht nicht all zu viel Aktivität in der Kleingartenanlage, denn bis kurz vor Ostern hatte es noch sehr viel geregnet, und kalt war es meistens auch. Die Niederschläge waren aber auch gut für die Natur. Denn die liebt es, wenn es in dieser Jahreszeit viel und gleichmäßig regnet.

Rolf Greitmann beim Schneiden seiner Weinreben. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Um so kräftiger treiben die ersten Blüten, wenn dann die Sonne die Oberhand gewinnt. Und das treibt natürlich auch die Schrebergärtner vermehrt in ihre Gärten.

„Wenn man nicht laufend im Garten arbeitet, wächst ganz schnell nur noch das Unkraut.“ Rolf Greitmann, Obmann des Gartenbauvereins Villingen

Für Rolf Greitmann, Obmann im Verein, hat der verzögerte Start in unserer Region auch noch einen anderen Vorteil. „Die Zwetschgen brauchen länger und haben so eine bessere Chance, die bevorstehenden Tage der sogenannten Eisheiligen zu überstehen“, erklärt der erfahrene Hobbygärtner.

Hoffen auf die neue Saison

So hofft er, dieses Jahr die magere Ausbeute von nur 20 Prozent aus dem vergangenen Jahr deutlich überbieten zu können. Wobei das immer noch besser war als in den beiden Jahren davor: Da sind ihm sogar alle Zwetschgenblüten erfroren.

Die Anlage der Gartenfreunde Loretto in Villingen aus der Luft. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Jetzt geht es aber in diesen Tagen erst einmal ans Aufräumen der Gartenlaube und das Schneiden von Weinreben und Apfelbäumen. Und das Unkrautjäten gehört eh zum Ganzjahres-Pflichtprogramm für jeden Gärtner.

Osterglocken profitieren vom Regen

Einzig die Osterglocken blühen bisher schon. Dieses Jahr besonders kräftig, was dem vielen Regen zu verdanken ist.

Die neuen Pflanzen werden aber üblicherweise frühestens Ende April eingepflanzt. Damit das besser klappt, werden sie in der heimischen Wohnung schon mal in der Wärme vorgekeimt – so bekommen sie zum Start im Kleingarten schon einen Vorsprung.

Gartenfest in Gefahr Die Gartenfreunde mussten ihr bekanntes Gartenfest in den Pandemiejahren ausfallen lassen. Und auch für dieses Jahr sind die Aussichten eher trübe: Es haben sich noch nicht genügend Helfer dafür gefunden. „Das reißt natürlich schon ein großes Loch in unsere Vereinskasse“, erklärt Schatzmeisterin Gerda Nunnenmacher. Das Problem: „Unsere Kosten für die Pflege der Anlage und des Vereinsheims fallen aber trotzdem an und sind auch bei uns gestiegen“.

Schon im April gibt‘s Salat aus eigener Ernte

Dafür gibt es jetzt schon frischen Salat aus dem eigenen Gewächshaus. Während es draußen gerade mal sieben Grad hat, heizt die Frühjahrssonne die Luft im Inneren manchmal schon auf über 30 Grad auf. Nur in der Nacht kühlt trotzdem alles auf die Umgebungstemperatur ab.

Während das Handy für draußen nur sieben Grad über Null anzeigt, heizt die Frühjahrssonne die Luft im Gewächshaus laut Thermometer schon auf mehr als 30 Grad auf. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Fast auf jeder Parzelle findet sich auch ein kleines Gewächshaus. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Damit dann nicht alles gleich wieder erfriert, greifen die Schrebergärtner zu einem kleinen Trick. Kerzen in einem Blecheimer oder unter Blumentöpfen auf dem Boden sollen die Luft auch in der Nacht in den kleinen Gewächshäusern zumindest über dem Gefrierpunkt halten. So kann der Salat und anderes Gemüse auch in der kalten Übergangszeit bestens gedeihen.

Ein paar ganz normale Kerzen in einem Blecheimer helfen schon, die Temperaturen im Gewächshaus nachts über dem Gefrierpunkt zu halten. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Warteliste wird wieder kürzer

Über Nachwuchs können die Schrebergärtner sich nicht beklagen. Immer noch gibt es eine kleine Warteliste. Die war aber in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie-Einschränkungen deutlich größer.

Dabei verkennen viele, dass so ein Schrebergarten zwar sehr schön ist und vor allem für junge Familien mit Kindern einen hohen Erholungswert bietet, aber eben auch sehr viel Arbeit macht.

Gerda Nunnenmacher, Schatzmeisterin bei den Gartenfreunden Loretto, vor einem sogenannten Bienen-Hotel: Es soll Insekten Unterschlupf und Eiablagemöglichkeiten bieten. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Renate Mayer beim Unkrautjäten: Auch das gehört zum Leben einer Schrebergärtnerin. | Bild: Hans-Jürgen Götz

„Wenn man nicht laufend im Garten arbeitet, wächst ganz schnell nur noch das Unkraut“, erklärt Greitmann. Und ergänzt: „Da haben viele einfach eine etwas verklärte Vorstellung, was das Thema Schrebergarten im Grünen angeht“.

So hoffen sie in der Loretto-Gartenanlage auf eine gute Saison, immer ausreichend Wasser, viel Sonne und eine gute Ernte an Obst und Gemüse. Und wenn alles klappt, dass sollte auch dem traditionellen Gartenfest im kommenden Jahr nichts mehr im Wege stehen.

