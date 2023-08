Blumberg vor 1 Stunde

Wer tut so etwas Grausames? Kleiner Fuchs läuft mit einem Pfeil im Kopf herum

Daniel Rasilier beobachtet in seinem Garten gerne Füchse. Doch dann entdeckt er einen kleinen Fuchs, dem ein Pfeil in den Kopf geschossen wurde. Das Tier lebt noch. Was ist in solch einem Fall zu tun?