Im Frühling ist wieder Saison für die beliebten Kinderkleider-Börsen. Verkaufen, was dem Nachwuchs nicht mehr passt, und dafür Nachschub an schönen Sachen besorgen, die die Kleinen für den nächsten Wachstumsschub schick kleiden – das ist das Prinzip. Und obendrein gibt‘s bei so manchem Basar auch noch mehr zu entdecken, vom Schuhwerk bis hin zu Spielsachen.

Kinderkleider-Basar ankündigen

Wir sammeln an dieser Stelle die aktuell anstehenden Veranstaltungen und halten diese Liste auch aktuell. Planen auch Sie einen Kinderkleider-Basar im Schwarzwald-Baar-Kreis? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: villingen.redaktion@suedkurier.de.

18. März: Kinderbasar in VS-Rietheim

Kinderbasar Frühjahr/Sommer in Rietheim am Samstag, 18. März, von 9.30 bis 12 Uhr in der Turn- und Festhalle Rietheim, Einlass für Schwangere ab 9 Uhr. Einlass Verkäufer um 8 Uhr. Tischreservierungen bis 16. März per Mail unter kinderbasar_vs-rietheim@web.de (pro Tisch neun Euro, Kleiderstangen bis maximal einen Meter können selbst mitgebracht werden. Für Bewirtung wird ausreichend gesorgt. Gemeinsame Veranstaltung der Elternbeiräte Kita und Schule, sowie des Fördervereins VS-Rietheim.

18. März: Kinder- und Jugendkleidermarkt in Gütenbach

Der Kindergarten St. Katharina in Gütenbach veranstaltet am Samstag, 18. März, von 14 bis 17 Uhr in der Festhalle zusammen mit dem Elternbeirat einen Kinder- und Jugendkleidermarkt mit Spielwaren und Umstandsmode. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Weitere Infos und Anmeldung unter der Mobilnummer 0179 4 29 81 51 oder per E-Mail an Carmen Raimondi unter carmen.r.1990@web.de. Der Erlös durch die Bewirtung kommt dem Kindergarten zugute.

18. März: Kinderkleidermarkt in Aasen

Der nächste Kinderkleidermarkt findet am Samstag, 18. März, von 13 bis 15.30 Uhr in der Bürgerhalle in Aasen statt. Es wird wieder gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung (Größe 50 bis 152) angeboten, aber auch Bücher, Spielzeug, Babyausstattung und Umstandsmoden sind dort erhältlich. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt den Kindern des Kindergartens St. Bernhard zugute. Für Kaffee und Kuchen sowie eine Malecke für Kinder ist wieder gesorgt. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.basarlino.de/3040.

19. März: Familienbasar in Niedereschach-Kappel

Der Kindergarten Kappel veranstaltet einen Familien-Basar am Sonntag, 19. März, von 11 bis 15 Uhr in der Schlossberghalle in Kappel. Spielzeug-Picknick-Verkauf von Kindern für Kinder. Picknickdecke ist selber mitzubringen, Verkaufsgebühr ein Euro. Tischgebühr: ein Tisch acht Euro, zwei Tische 14 Euro. Mit Würstchen, Kaffee und Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Anmeldung für Verkäufer: Basar-Kindergarten.Kappel@gmx.de.

25. März: Kinderbasar in Unterbaldingen

Kindergarten St. Josef Unterbaldingen: Kleiderbasar in der Ostbaarhalle am Samstag, 25. März. Er wird von den Eltern und dem Erzieherinnenteam des Kindergartens Unterbaldingen in der Ostbaarhalle veranstaltet. Man kann von 14 bis 16 Uhr ausgelassen stöbern und bei Kaffee und Kuchen verweilen. Für die kleineren Besucher steht auch dieses mal wieder eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Wer lieber selbst mitwirken möchte, Gebrauchtes wie Kinderkleidung, Babyzubehör, Spielsachen, Fahrzeuge, etc. selbst zu verkaufen, kann telefonisch einen Tisch reservieren. Tischreservierungen ab sofort möglich bei: M. Moser; 07706 923926 (abends ab 18 Uhr); M. Wendel, Telefon 0172 8506699 oder bei P. Baumann, 07706 3490428 (Mittwoch ab 16 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr oder AB). Die Tischgebühr beträgt acht Euro.

25. März: Kinderkleidermarkt in VS-Obereschach

Kinderkleidermarkt VS-Obereschach: Am Samstag, 25. März, von 14.30 bis 17 Uhr in der Turnhalle Obereschach, Schlossberg 1. Einlass für Schwangere bereits um ab 14 Uhr. Angeboten werden Kleider, Spielsachen und weiteres Zubehör. Weitere Infos unter kinderkleidermarkt-oe@hotmail.com. Für Verpflegung der Ein- und Verkäufer mit Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

1. April: Kinderkleiderbasar in Unterkirnach

Der Kindergarten St. Elisabeth lädt zum Kinderkleiderbasar am Samstag, 1. April, von 10 bis 12.30 Uhr in der Schlossberghalle in Unterkirnach. Einlass für Schwangere bereits um 9 Uhr. Angeboten wird alles rund ums Kind: Kleider, Schuhe, Spielsachen, Bücher, Kinderwagen, Autositze usw. Tischreservierung unter elterbeirat-unterkirnach@outlook.de. Anmeldefrist bis 29. März. Standgebühr acht Euro. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen.