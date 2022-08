Die Konzertreihe „Öschberghof Klassik“ macht seit 2020 mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern sowie mit jungen Talenten auf sich aufmerksam. Die Nähe zwischen Publikum und Musikern im feinsten Hörerlebnis bietenden Beethovensaal des Fünf-Sterne-Superior-Resorts „Der Öschberghof“ in Donaueschingen sorgen für musikalischen Genuss mit Wohlfühlatmosphäre. Musikdirektor Haiou Zhang, selbst ein begnadeter Konzertpianist, hat erneut ein Programm der Extraklasse zusammengestellt. Für ihn und viele der Musiker ist der Öschberghof mit seiner Nähe zur Natur eine Inspiration.

Nachdem ein begeistertes Publikum im ersten Halbjahr die Mezzosopranistin Esther Valentin-Fieguth mit ihrer Partnerin Anastasia Grishutina am Klavier, das WDR-Sinfonieorchester „Chamber Players“, die Geigerin Tianwa Yang zusammen mit Musikdirektor Haiou Zhang, den französischen Pianisten Jonathan Fournel sowie das „Diamond Trio“ erleben durfte, stehen jetzt weitere hochkarätige Konzerte auf dem Programm, mit denen es auch schon bald losgehen wird.

Zum Auftakt am Sonntag, 11. September, 20.30 Uhr, bringt Anneleen Lenaerts den Klassik-Fans die „Große Kunst der Harfe“ näher. Die Solo-Harfenistin der Wiener Philharmoniker ist eine international gefragte Künstlerin, die in ihrer Karriere eine beeindruckende Anzahl von Preisen bei internationalen Harfenwettbewerben gewann und inzwischen auf den ganz großen Bühnen weltweit zuhause ist.

Weiter geht es Ende September: Eva Gevorgyan, Gewinnerin des ersten Öschberghof Piano Festivals, und Haiou Zhang erheben den Öschberghof am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, in den Klavierolymp. Während der Musikdirektor das Publikum unter anderem mit der Klaviersonate Nr. 12 F-Dur KV332 von Wolfgang Amadeus Mozart begeistert, glänzt das russisch-armenische Nachwuchstalent zum Abschluss mit der Feuervogel-Suite von Igor Strawinsky.

Außerdem stehen im Programm noch weitere Konzert an: Das Spitzenensemble „Quatuor Diotima“ spielt am 5. November Kompositionen von Schumann, Mochizuki und Brahms. Auch hier wird Haiou Zhang mit von der Partie sein. Abgerundet wird das Klassik-Programm 2022 mit einem Wunderkonzert mit Felix Klieser und Christof Keymer am 3. Dezember sowie dem Neujahrskonzert mit dem Cuarteto Soltango am 29. Dezember.

Lassen Sie sich von diesen internationalen Meisterinterpreten im Öschberghof in die Welt der klassischen Musik entführen! (jümü)

Die Konzerte