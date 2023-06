Ungefähr zwei Drittel aller Zigaretten in Deutschland – etwa 70 Milliarden – landen laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) statt im Aschenbecher auf dem Boden oder in der Natur. In Bad Dürrheim hat eine kleine Gruppe Freiwilliger der Flut der achtlos weggeworfenen Kippen den Kampf angesagt.

Ins Leben gerufen hat das Projekt Bad Dürrheim Kippenfrei der Verein Generationentreff Lebenswert aus der Kurstadt. Das Ziel: Die Stadt lebenswerter machen und Aufklärungsarbeit bei Rauchern leisten.

Der Truppe von Bad Dürrheim Kippenfrei sind im Mai schätzungsweise 4000 Zigarettenstummel ins Netz gegangen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Dennoch sind die ehrenamtlichen Helfer unermüdlich.

Einige von ihnen sind schon seit Jahren als Einzelkämpfer am Kippensammeln – so auch Erwin Nopper. Seine Devise: „Machen statt meckern.“ Seit eineinhalb Jahren gehen sie nun auch als Gruppe einmal im Monat gemeinsam auf Jagd nach Zigarettenstummel – und das bei Wind und Wetter.

Die Kippensammler von Bad Dürrheim treffen sich wie immer vor dem Vereinsgebäude vom Generationentreff Lebenswert. Ingrid Huppert, Angelika Strittmatter, Erwin Nopper, Miriam Steup und Walter Polaczek (links nach rechts) sind regelmäßig beim Kippensammeln dabei. Auf den schwarzen T-Shirts der Gruppe steht: Kippenfrei – Sei dabei! | Bild: Pascal Guegan

Auch am ersten Freitag im Juni 2023 sind die Kippensammler wieder unterwegs. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius versammeln sich die engagierten Freiwilligen vor dem Vereinsgebäude des Generationentreff Lebenswert in der Viktoriastraße.

Wir sind nicht gegen Raucher

Bis auf Walter Polaczek sind alle in einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift „Kippenfrei – Sei dabei“ gekleidet. Die Aufschrift soll nicht falsch verstanden werden. „Es soll nicht so rüberkommen, dass wir gegen Raucher sind. Wir wollen die eigentlich mit ins Boot holen“, erklärt Angelika Strittmatter.

Erwin Nopper und Miriam Steup tragen beide die von der Gruppe designten T-Shirts. Auf dem schwarze Leibchen steht geschrieben: Kippenfrei – Sei dabei! | Bild: Pascal Guegan

Deshalb auch die T-Shirts mit der Aufschrift. Man will sichtbar sein und aufmerksam machen. „Wenn Raucher ihre Kippen auf den Boden schmeißen, dann passiert das bei den Meisten aus Gedankenlosigkeit“, sagt die schwarzhaarige Frau. „Unser Ziel ist nicht, den Müll anderer Leute wegzuräumen, sondern Aufklärung.“

Um kurz nach 16 Uhr setzt sich die kleine aber motivierte Truppe, ausgerüstet mit Zangen und verschiedensten Sammelbehältern, in Bewegung.

Der Eimer von Miriam Steup ist bereits jetzt gut gefüllt, denn sie hat schon etwa eine Stunde zuvor mit dem Kippensammeln angefangen. Wie viele ihrer Mitstreiter geht auch sie unabhängig von den gemeinsamen Sammelaktionen auf Kippenjagd.

Miriam Steup und ihre personalisierte Zange zum Kippensammeln. Ihr Sammeleimer ist bereits jetzt gut gefüllt, denn sie ist schon eine Stunde vorher losgezogen, um Zigarettenstummel zu jagen. | Bild: Pascal Guegan

Positives Feedback

Als die Truppe gerade dabei ist in der Nähe des Gasthaus Krone unzählige Zigarettenreste aufzulesen, werden sie von der ersten neugierigen Passantin angesprochen.

Ursula Schneckenburger (links) ist Ur-Bad-Dürrheimerin. Sie findet die Sammelaktion von Bad Dürrheim Kippenfrei super. Die Frau bekommt von Angelika Strittmatter (rechts) einen Taschenaschenbecher für ein rauchendes Familienmitglied geschenkt. | Bild: Pascal Guegan

Das Unterfangen der Gruppe kommt bei der farbenfroh gekleideten Passantin, die sich als Ursula Schneckenburger vorstellt, bestens an. Überall Kippen auf dem Boden – „Das ist echt unglaublich“, sagt die Ur-Bad-Dürrheimerin kopfschüttelnd. Die aufgeweckte Dame freut sich, dass jemand etwas gegen die Verschmutzung unternimmt. Sie selbst sei natürlich Nichtraucherin.

Kippe auf den Boden schmeißen: 35 Euro Bußgeld

Achtlos Kippen auf den Boden zu werfen ist verboten – darauf steht eigentlich ein Bußgeld von 35 Euro. „Ich weiß aber nicht, ob schon jemals jemand Bußgeld in Bad Dürrheim dafür zahlen musste“, erzählt Angelika Strittmatter, während sie mit den Schultern zuckt.

Wie viel Zigaretten werden jährlich weggeschmissen? Jedes Jahr werden allein in Deutschland 106 Milliarden Zigaretten geraucht. Ungefähr zwei Drittel landen dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zufolge schätzungsweise statt im Aschenbecher auf dem Boden. Weltweit gelangen etwa fünfeinhalb Billionen Zigarettenkippen pro Jahr in die Umwelt.

Als sich die Unterhaltung zwischen den beiden Frauen dem Ende zuneigt, fragt Angelika Strittmatter ihre Gesprächspartnerin: „Wollen sie mitkommen?“ Nach kurzem Überlegen entscheidet sich die gut gelaunte Dame dazu, die Gruppe ein wenig zu begleiten.

Mit der Verstärkung im Schlepptau geht es weiter. Erwin Nopper, Ingrid Huppert und Walter Polaczek sind bereits damit beschäftigt, die Wiesenfläche entlang der Stillen Musel und die angrenzende Straße mit ihren Zangen bewaffnet nach Zigarettenstummeln abzusuchen.

Am des Ufers der Stillen Musel in Bad Dürrheim entlang des Lindenplatz ist ein Kippen-Hotspot. Ob in der Wiese oder neben dem Mülleimer – überall liegen unzählige Zigarettenstummel. Ingrid Huppert (links) und Angelika Strittmatter (rechts) geben ihr Bestes, die umweltverschmutzenden Kippen einzusammeln. | Bild: Pascal Guegan

Taschenaschenbecher für Raucher

Beobachtet werden sie dabei von einem Mann mittleren Alters in einem grauen T-Shirt und einer kurzen dunkelblauen Hose, der ganz in der Nähe auf einer blauen Metallbank sitzt und gemütlich eine Zigarette qualmt. Zur Sicherheit überreicht ihm die Truppe einen ihrer selbst gestalteten Taschenaschenbecher.

Die Gruppe Bad Dürrheim Kippenfrei hat einem Raucher einen ihrer Taschenaschenbecher geschenkt, den sie selbst entworfen haben. Auf dem Deckel ist der Spruch „Gib mir den Rest“ mit einem kleinen Kippensymbol abgebildet. | Bild: Pascal Guegan

Nach etwa einer halben Stunde verabschiedet sich die hinzugewonnene Verstärkung Ursula Schneckenburger schon wieder. Die fröhliche Bad Dürrheimerin hat für heute genug.

Ursula Schneckenburger hat sich kurzerhand entschlossen die Gruppe von Bad Dürrheim Kippenfrei zu begleiten. Hier hält sie zwei aufgesammelte Kippen in der Hand. | Bild: Pascal Guegan

Langsam aber sicher füllen sich die Sammelbehälter der Gruppe. Obgleich der strahlende Sonnenschein und die sommerlichen Temperaturen einen ins Schwitzen bringen, ist der Eifer der übrigen Kippenjäger ungebrochen.

Nach etwas mehr als 30 Minuten ist Angelika Strittmatters Sammelbehälter – in dem vermutlich früher mal Waschmittel war – bereits halbvoll. | Bild: Pascal Guegan

Der Geruch, der einem aus den Behältern in die Nase steigt, ist jedoch äußerst unappetitlich und beißend. Kein Wunder, besteht ein Zigarettenfilter doch aus Mikroplastik und beinhaltet unzählige Schadstoffe. „Das wäre in Zukunft irgendwann mal alles im Wasser gelandet“, sagt Erwin Nopper etwas bedrückt.

Wie schädlich sind Kippen für die Umwelt? Insgesamt enthält eine Zigarette 7000 verschiedene Schadstoffe. Die sind nicht nur für Raucher gefährlich, sondern schädigen auch die Umwelt. Zigarettenfilter beinhalten zusätzlich umweltschädigendes Mikroplastik, denn sie bestehen aus dem Kunststoff Zellulose-Acetat. Dieses Material verrottet nicht. Der Abbau des Mikroplastik dauert viele Jahre. Dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zufolge kann eine einzelne Zigarette bereits 1000 Liter Wasser verunreinigen.

Miriam Steup hält einen alten Zigarettenfilter in der Hand. Die bestehen aus Kunststoff und beinhalten Mikroplastik, weshalb sie nicht verrotten, sondern über Jahre hinweg langsam zerfallen. | Bild: Pascal Guegan

Neugierige Blicke

Den Kippenjägern mit ihren bedruckten T-Shirts und den Sammelutensilien werden häufig neugierige Blicke zugeworfen. „Anfangs war es ein komisches Gefühl. Ich bin dann immer Sammeln gegangen, wenn mich keiner Sieht. Aber dann kann ich niemanden für das Thema sensibilisieren“, erklärt Miriam Steup lächelnd.

Kaum beendet sie ihren Satz, erhält sie würdigende Zurufe von einer Gruppe Rentner, die gerade in einem Café in der Friedrichstraße sitzen. Miriam Steup freut sich. Der positive Zuspruch motiviert natürlich, erzählt die Kippensammlerin.

Die unendliche Kippenflut

Langsam rückt das Endziel der Gruppe immer näher. Zwar ist die Flut der Kippenstummel unaufhaltsam, doch der Platz in den Sammelbehältern schwindet zunehmen. Nach mehr als einer Stunden sind sie bereits gut gefüllt.

Die Sammeltüte von Ingrid Huppert (links) ist schon voll. Deshalb füllt sie ihre bisherige Beute in die größere Tüte von Miriam Steup (rechts). | Bild: Pascal Guegan

Am Endziel der Sammeltour – dem Bad Dürrheimer Rathaus – angekommen, entleert die Gruppe ihre heutige Beute auf dem grau-roten Pflastersteinboden vor dem Gebäude in Form eines Fragezeichens.

Die heutige Ausbeute: Neben mehreren Zigarettenschachteln, Platzpatronen und zwei E-Zigaretten sind der Truppe 3000 Kippen ins Netz gegangen. Hat die jemand gezählt? „Ich kann das inzwischen ziemlich gut abschätzen“, meint die erfahrene Sammlerin Miriam Steup schmunzelnd.

Vor dem Rathaus entleert die Gruppe ihre Sammelbehälter und formt mit Zigarettenabfall ein Fragezeichen. Die Sammeltour brachte mehrere Platzpatronen, zwei E-Zigaretten und schätzungsweise 3000 Kippen ein. | Bild: Pascal Guegan

Miriam Steup macht Bilder für Facebook. Man will ja schließlich Aufmerksam machen auf die Flut der achtlos weggeworfenen Kippen. Nachdem die Bilder gemacht sind, kehren Ingrid Huppert und Miriam Steup den Abfall feinsäuberlich in eine große durchsichtige Tüte.

Liegenlassen ist für die umweltbewussten Kippensammler keine Option. Schließlich will man ja Vorbild sein.