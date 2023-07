Frau Schuler, haben Sie als Kind gerne gekocht?

Ja! Ich hatte das große Glück, mit kochbegeisterten Menschen aufzuwachsen.

Dieses Glück haben nicht alle Kinder. Das macht sich in Essgewohnheiten aber auch Sachkenntnissen bemerkbar, oder?

Ich kann das spontan nicht mit Zahlen belegen, aber ich beobachte schon, dass heute einige Kinder weniger Bezug zu Lebensmitteln und deren Erzeugung haben, gerade im städtischen Bereich. Um etwa Zucchini von Gurken unterscheiden zu können, müssen sich Kinder erstmal ganz praktisch mit den Lebensmitteln auseinandersetzen.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Häufig fehlt die Zeit, im Alltag mit den Kindern zu kochen. Auch an vielen Schulen kommt das Thema zu kurz, die Lehrkräfte haben ohnehin schon sehr viel zu tun, und Kochprogramme sind aufwendig. Dabei unterstützt die Naturpark-Kochschule. Kinder können tolle kleine Küchenhelferinnen und -helfer sein, wenn man sie nur lässt.

Neben dem Faktor Zeit spielt auch Geld eine Rolle bei der Ernährung. Lebensmittel, zumal in Bioqualität oder regional, sind sehr teuer geworden.

Das ist uns bewusst. Aber schon kleine Schritte können Wirkung haben. Zum Beispiel weniger Lebensmittelverschwendung: Das spart Geld und Ressourcen. Wichtig ist vor allem, Bewusstsein zu schaffen, denn unsere Ernährung hat Einfluss auf unsere Gesundheit, aber auch auf die Umwelt.

Wenn das Thema Ernährung innerhalb der Familie nicht weiter verfolgt wird, bringt ein kleiner Kochkurs doch aber wahrscheinlich wenig.

Mit kurzen Angeboten wie in Bonndorf möchten wir vor allem die Freude am Kochen wecken. Die Kinder sind wahnsinnig stolz auf das Selbstgemachte, berichten der Familie davon und sind auch entsprechend motiviert zum Nachkochen. An Bildungseinrichtungen sind unsere Programme aber natürlich ausführlicher und wir bieten auch Online-Kochabende für Familien an.

Die Kochschule kommt am Samstag, 22. Juli, nach Bonndorf zum Schmidts Markt. Was erwartet die Kinder?

Die Einheiten dauern 20 Minuten und sind so konzipiert, dass die Kinder gleich loslegen und das Ergebnis mit nach Hause nehmen können. Gemeinsam wird saisonales Gemüse eingelegt. Dabei lernen die Kinder, wie einfach Resteverwertung und Haltbarmachung sein können. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos.

Chiara Schuler (28) ist seit 2019 Projektkoordinatorin der Naturpark-Kochschule. Die studierte Germanistin kam über ein Praktikum zum Naturpark Südschwarzwald.