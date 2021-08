Bonndorf vor 3 Stunden

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Zeugenaufruf

Am Samstagvormittag kam es in der Ortsdurchfahrt zu einem Autounfall an einer Bedarfs-Ampel, bei dem ein 4-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.