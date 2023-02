Es ist wieder soweit. Nach zwei Jahren Pause können die Fastnachtstage endlich wieder wie gewohnt stattfinden. Für viele Menschen in der Region ist das ein Grund zum feiern.

Wer mit den „tollen Tagen“ allerdings wenig bis nichts anfangen kann, stößt nicht selten auf Probleme bei der Freizeitgestaltung zwischen dem 16. und dem 21. Februar. Der SÜDKURIER hat sich in der Region umgesehen und einige alternative Freizeit-Tipps für „Fasnets-Muffel“ zusammengetragen.

Eislaufen und Curling in Schwenningen

Die Kunsteisbahn VS bietet Eislaufen und Curling für die Ganze Familie. Das Eisstadion im Schwenninger Mooswäldle 7-9 bietet Fasnetsfreien Spaß für jung und alt an folgenden Öffnungszeiten: Samstags 10 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 19 bis 21 Uhr. Sonntags von 14 bis 16 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Montags bis Freitags von 14 bis 16 Uhr und von 19 bis 21 Uhr. https://www.kunsteisbahn-vs.de

Wunderbar Eislaufen kann man auf der Schwenninger Kunsteisbahn. | Bild: Hahne, Jochen

Bouldern in Villingen – gleich zweimal

Das Boulderzentrum VS bietet im Villinger Klosterhof 5 Kletterspaß von Montags bis Mittwochs jeweils von 14 bis 23 Uhr, Donnerstags und Freitags von 11 bis 23 Uhr und und Samstags und Sonntags von 9 bis 21 Uhr. https://www.blocwald.de

Prima Bouldern kann man auch im „Upjoy“, der Kletterhalle, die zum Fitness-Center „Injoy“ in der Wilhelm-Binder-Straße in Villingen gehört.

Das Boulderzentrum VS im Villinger Klosterhof lädt zum Klettern ein. | Bild: Dominik Zahorka

Einfach mal abschalten im Solemar

Das Solemar in der Hubertstraße 8 in Bad-Dürrheim bietet Entspannung für Körper und Seele von Samstag bis Donnerstag jeweils von neun bis 22 Uhr und Freitags von neun bis 23 Uhr. In Titisee Neustadt befindet sich das Badeparadies Schwarzwald, das mit seiner „Blauen-Lagune“ und echten Palmen zum Entspannen und Erholen in karibischer Atmosphäre einlädt. Diese kann von Montag bis Sonntag von neun bis 22 Uhr genossen werden. https://badduerrheim.de/solemar

Das Solemar in Bad-Dürrheim bietet Entspannung für Körper und Seele. | Bild: Dominik Zahorka

Escape-Room in Rottweil

Der Escape-Room Rottweil bietet spannungsgeladene Abenteuer und Spielespaß in klassischer Atmosphäre. Termine können Freitags von 17 bis 21 Uhr, Samstags von 11 bis 21 Uhr und Sonntags von 11 bis 19 Uhr gebucht werden. https://www.escaperoom-rottweil.de

Der Escape-Room Rottweil bietet spannungsgeladene Abenteuer und Spielespaß in klassischer Atmosphäre. | Bild: Alina Bantle

Kinderspieleland in Trossingen

Für Familien mit kleinen Kindern bietet das Kinderspieleland Trossingen Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstags und Sonntags jeweils von 11 bis 19 Uhr abwechslungsreiche Stunden. https://kinderspieleland-trossingen.de/

Für Familien mit kleinen Kindern bietet das Kinderspieleland Trossingen abwechslungsreiche Stunden. | Bild: Dominik Zahorka

Minigolf im 3D-Schwarzlicht

Die „Blacklight-Zone“ in der Villinger Straße 96 in Schwenningen bietet Minigolfspaß bei 3D-Schwarzlicht an folgenden Tagen: Dienstags von 17 bis 21 Uhr, Mittwochs und Donnerstags von 16 bis 21 Uhr, Freitags von 15 bis 22 Uhr, Samstags von 14 bis 22 Uhr und Sonntags von 12 bis 18 Uhr. https://www.blacklight-zone.com/

Die „Blacklight-Zone“ in Schwenningen bietet Minigolfspaß bei 3D-Schwarzlicht. | Bild: Paul Macura

Bowling in Schwenningen

Das „World of Bowling“ in der Schützenstraße 1 im Schwenninger LeProm lädt Montags, Dienstags und Donnerstags von 16 bis 23 Uhr und Mittwochs und Sonntags von 14 bis 23 Uhr sowie Freitags und Samstags von 14 bis 4 Uhr zum Bowlen ein und bietet nebenher kulinarische Sterneküche, Freitags und Samstags für besonders hungrige sogar bis 4 Uhr morgens. https://wob-leprom.de/

Das „World of Bowling“ im Schwenninger LeProm. | Bild: Dominik Zahorka

Luftfahrtmuseum in Schwenningen

Im Luftfahrtmuseum Schwenningen kann von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr die Geschichte des Fliegens erkundet werden. https://www.sfg-schwenningen.de/flugplatz/museum/

Das Luftfahrtmuseum Schwenningen. | Bild: Dominik Zahorka

Hüttengaudi in Bad Dürrheim

Im Bad-Dürrheimer Kurhaus findet noch bis 26. März die „Hüttengaudi“ statt. Dort können Raclette und Fondue mit originalem Hüttenfeeling genossen werden. https://badduerrheim.de/erleben/kurhaus/huettengaudi-im-kurhaus/

Im Bad-Dürrheimer Kurhaus findet noch bis 26. März die „Hüttengaudi“ statt. Dort können Raclette und Fondue mit originalem Hüttenfeeling genossen werden. | Bild: Dominik Zahorka

Ein Spaziergang übers Schwenninger Moos

Immer geöffnet ist das Schwenninger Moos, das zum erholsamen Spazieren einlädt.

Immer geöffnet ist das Schwenninger Moos, das zum erholsamen Spazieren einlädt. | Bild: Dominik Zahorka

Ein Ausflug zum Feldberg

Der nahegelegene Feldberg lädt zum Wandern, Spazieren oder zum Wintersport ein – sofern dort nächste Woche noch ausreichend Schnee liegt. Es soll ja angeblich frühlingshaft warm werden.

Die vielen Schneekanonen sind längst ein gewohntes Bild im Skigebiet Feldberg. | Bild: Philipp von Ditfurth

Auch mit dem Langlaufen sieht es auf den Höhen des Schwarzwaldes mittlerweile ziemlich mau aus. Wer noch richtig in den Winter will, muss wohl sehr bald ein Stück höher hinaus.