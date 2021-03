von der SK-Redaktion

Für einen Tag war der Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch das Corona-Vorzeigekind in Baden-Württemberg. Mit einem Wert von 28,8 wies der Kreis landesweit die niedrigste Sieben-Tages-Inzidenz auf. Einen Tag später war es aber wieder vorbei mit dem Spitzenplatz.

Schwarzwald-Baar Nur an einem Tag niedrigste Corona-Inzidenz im Land: Jetzt steigt der Wert schon wieder an

Aktuell liegt der Wert bei 34,4 und damit etwa im Schnitt der vergangenen zwei Wochen. Wie das Gesundheitsamt weiter berichtet, haben sich bislang 6213 Menschen im Kreis nachweislich mit Corona infiziert – ein Plus von 17. 5951 davon gelten als genesen. Das sind 15 mehr als am Vortag. Aktuell sind 85 Menschen infiziert.

Verstorben sind infolge einer Corona-Infektion 177 Menschen, damit ist keiner in den vergangenen 24 Stunden hinzugekommen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden momentan 22 Covid-Patienten stationär behandelt. In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Donnerstag, 4. März von 49 Personen ein Abstrich genommen.