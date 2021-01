Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Am Freitag wurden 5167 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 33 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 5502 (+ 24 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 148 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 187 Personen (- 9 Fälle zum Vortag). Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag 51 am Coronavirus erkrankte Personen.

Am heutigen Freitag öffnet erstmals das Kreisimpfzentrum. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass Termine nur über die Hotline 116 117 oder die Homepage www.impfterminservice.de erfragt und gebucht werden können.

Ein Anruf des SÜDKURIER um 8 Uhr am Freitagmorgen ergab folgende Aussage eines Hotline-Mitarbeiters: „In ganz Baden-Württemberg gibt es aktuell keine Impftermine. Bitte versuchen Sie es in den folgenden Tagen erneut.“