Das neue Jahr soll an Silvester erneut ohne Feuerwerk und Böller begrüßt werden. Darauf haben sich Bund und Länder Anfang Dezember verständigt. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass die Krankenhäuser durch Verletzte zusätzlich belastet werden. Wir haben nachgefragt, was die Entscheidung für einen Feuerwerksverkäufer, Tierhalter und den Dienst in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums bedeutet.

Im Kreistierheim ist die Freude groß

Nadine Vögel, Leiterin des Kreistierheims in Donaueschingen, befürwortet das Böllerverbot grundsätzlich. „Nicht nur der Lärm stellt ein Problem dar, sondern auch die Reste der Böller in der Natur, die auf einer Seite die Umwelt verschmutzen und auf der anderen Seite eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen, für beispielsweise Kinder, die noch zündfähige Böller finden, oder Tiere, die diese aufnehmen.“

Nadine Vögel, Leiterin des Tierheims. | Bild: Ing Stoehr

Besonders für Wildtiere wie Vögel sei die Beeinträchtigung groß. Eine Beeinträchtigung sei dabei nicht nur das Böllern in der Silvesternacht, sondern, dass bereits Tage vorher Böller abgefeuert werden. „So dauert der Stress in der Tierwelt gut eine Woche lang an.“

Die Feuerwerksproduktion In Deutschland hängen rund 3000 Arbeitsplätze an der Produktion von Feuerwerksartikeln. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) geht davon aus, dass 90 Prozent des Jahresumsatzes an den letzten drei Tagen vor Silvester gemacht werden. In Deutschland wurden zum Jahreswechsel 2019/20, dem letzten Jahr vor dem Verbot aufgrund der Pandemie, Feuerwerksrateketen und Böller im Wert von rund 120 Millionen Euro verkauft. Im vergangenen Jahr waren es noch 20 Millionen Euro.

Für Halter von ängstlichen Hunden rät Vögel, ihre Hunde frühzeitig konsequent an der Leine zu führen, damit diese nicht in Panik Reißaus nehmen, und dann tagelang alleine unterwegs sind oder gar verunfallen. Jedes Jahr um die Silvestertage würden im Kreistierheim entlaufene Hunde eingeliefert.

Wichtig, so Vögel, sei die Kennzeichnung und Registrierung des Hundes mit einem Mikrochip und eventueller zusätzlicher Telefonnummer auf dem Halsband, um die Besitzer der entlaufenen und im Tierheim untergebrachten Hunde ausfindig zu machen.

Im Supermarkt sind Umsatzeinbußen verschmerzbar

Ulrich Haas ist Betreiber des Edeka-Marktes in St. Georgen. Normalerweise würden er und seine Mitarbeiter ab dem offiziellen Verkaufsdatum am Tag vor Silvester Feuerwerksartikel verkaufen. „Am Besten verkauft haben sich in den vergangenen Jahren Raketensets und ganze Batterien, die eine bestimmte Folge von Raketen und Krachern automatisch abfeuern.“ Dass der Verkauf verboten ist, ist für ihn verschmerzbar. „Ja, es ist ein verlorener Umsatz. Aber es ist kein allzu großer Einschnitt“, sagt Haas.

Ulrich Haas vom St Georgener Edeka-Markt (Mitte) kann seinen Kunden auch in diesem Jahr keine Silvesterraketen und Böller verkaufen. Er geht davon aus, dass das Feuerwerksverbot auch nach der Pandemie anhalten könnte. | Bild: Werner Mueller

Anders als im vergangenen Jahr, als die im Frühjahr bestellte Ware bereits geliefert war und anschließend wieder zurückgeschickt werden musste, was für die Händler mit Einlagerungskosten verbunden war, wurde die Ware dieses Mal gar nicht erst geliefert. „Man darf Feuerwerksartikel gemäß Sprengstoffgesetz nicht lange lagern.“ Der Supermarktbetreiber kann das Verbot einerseits, auch aus Umwelt- und Tierschutzgründen durchaus nachvollziehen.

Er rechnet damit, dass dies auch unabhängig von der Pandemieentwicklung über kurz oder lang bestehen bleiben wird. „Ich denke, dass uns das Böllerverbot auch nach der Pandemie erhalten bleiben wird.“ Er denkt dabei allerdings auch an die vielen Arbeitsplätze, die in Verbindung mit der Feuerwerksproduktion stehen.

Im Klinikum sind Verletzungen nicht dir Regel

Eine überraschende Aussage gibt es vom Schwarzwald-Baar-Klinikum. Dort spielen Verletzungen in der Neujahrsnacht, die aufgrund von unsachlichem Umgang mit Feuerwerken in die Notaufnahme eingeliefert werden, offenbar eine untergeordnete Rolle. „Bei uns gibt es an Silvester kaum Verletzte durch Raketen oder Böller“, teilt Kliniksprecherin Sandra Adams mit.