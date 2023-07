Fünf Schülerinnen des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums und eine Schülerin der Realschule haben im Frühjahr schon beim „Jugend forscht“-Wettbewerb mitgemacht. Jetzt sind sie mit ihren Erfindungen sogar für einen renommierten Erfinderpreis nominiert.

Schon bei Jugend forscht erfolgreich

Ein Katzenfutterautomat, der das Futter nur freigibt, wenn die Katze mit ihrer Pfote auf einen Schalter tritt und einen Sonnenschirm, der zusätzlich zum Schatten noch eine frische Brise spendiert. Das sind die beiden Erfindungen, mit denen sich Laura Santalucia, Tabea Fleig, Lisa Hackenjos, Lisa Gregortschek, Fritzi Klausmann und Jule Günter sich beim „Jugend forscht“-Wettbewerb bewarben.

Sie sorgen mit ihrer Erfindung dafür, dass Katzenfutter länger frisch bleibt. Die jungen Erfinderinnen Lisa Hackenjos (von links), Laura Santalucia und Tabea Fleig. | Bild: Sprich, Roland

Die Nachricht, dass die Schülerinnen für den Artur-Fischer-Erfinderpreis nominiert sind, der am 12. Juli in Stuttgart vergeben wird, hat nicht nur die Schülerinnen, sondern auch die Lehrerin der Jugend-forscht-AG, Birgit Santalucia, überrascht.

„Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt sie. Obwohl diese Erfindungen bei „Jugend forscht“ bereits einen zweiten Preis für den Katzenfutterautomat und einen dritten Preis für den coolen Sonnenschrim abgeräumt haben.

Idee kommt aus dem Alltag

Wie kommt man denn auf die Idee, einen Katzenfutterautomat zu erfinden? „Wir hatten immer das Problem zu Hause, dass das Futter austrocknet, wenn es längere Zeit herumsteht“, erklärt Laura Santalucia. Da die Katze aber jederzeit ans Futter kommen sollte, auch wenn man nicht zuhause ist, kam sie auf die Idee, einen Automaten zu entwickeln.

Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen Tabea Fleig und Lisa Hackenjos tüftelten sie herum. Mit dem 3D-Drucker druckten sie eine Kunststoffschale, in die genau ein Katzenfutterschälchen passt. Ein Deckel verschließt die Schale und mit einer Mechanik aus einem Baukasten, schwenkt der Deckel zur Seite, wenn eine Lichtschranke unterbrochen wird.

Deckel schwenkt automatisch zurück

Wie aber bringt man die Katze dazu, eine Lichtschranke zu betätigen? „Wir haben einfach einen breiten Schalter vor den Napf gesetzt, wenn die Katze da drauftritt, schwenkt der Deckel zur Seite“, lüftet Tabea Fleig das Geheimnis.

Schälchen öfne dich. Ein Katzenfutterautomat Video: Sprich, Roland

Ist der Deckel geöffnet, hat die Katze eine bestimmte Zeit zum fressen, ehe der Deckel nach einer voreingestellten Zeit wieder auf den Deckel zurück schwenkt und so verhindert, dass das Futter austrocknet oder sich Fliegen auf dem Nassfutter niederlassen.

Verleihung des Erfinderpreises Für den Artur-Fischer-Erfinderpreis, der am Dienstag, 12. Juli, im Haus der Wirtschaft in Stuttgart vergeben wird, sind insgesamt 16 Schülergruppen und neun private Erfinder aus ganz Baden-Württemberg nominiert. Aufgabe war es, eine Erfindung zu machen, die nicht nur originell ist, sondern auch der Allgemeinheit einen Nutzen bieten kann. Insgesamt stehen 36.000 Euro an Preisgeldern zur Verfügung. Allein der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die zweite Erfindung sorgt in diesen heißen Sommertagen für eine willkommene Abwechslung. Ein Sonnenschirm, der zusätzlich für Abkühlung sorgt. Hierfür haben die jungen Tüftlerinnen Lisa Gregortschek, Jule Günter und Fritzi Klausmann kleine Ventilatoren auf der Innenseite des Sonnenschirms angebracht, die logischerweise mit kleinen Solarmodulen angetrieben werden.

Die Wirkung ist messbar

„Wir wollten irgendetwas mit Solar machen und hatten uns erst überlegt, eine Mühle zu bauen“, sagt Lisa Gregortschek. Dann sei ihnen die Idee mit dem Sonnenschirm und den Ventilatoren gekommen.

Die stolzen Erfinderinnen und ihre Erfindungen, ein Katzenfutterautomat und ein Sonnenschirm, der aucheine kühle Brise liefert.Vordere Reihe von links Lisa Hackenjos, Laura Santalucia und Tabea Fleig. Hintere Reihe von links, Jule Günter, Fritzi Klausmann und Lisa Gregortschek. | Bild: Sprich, Roland

Obwohl zur Demonstration bislang nur ein kleiner Schirm mit kleinem Durchmesser und nur zwei kleinen Ventilatoren verwendet wurden, ist der Effekt messbar. „Wir haben die Temperatur unter dem Schirm mit und ohne Ventilatoren gemessen und es war ein Unterschied messbar“, sagte Jule Günter.

Jetzt sind die jungen Erfinderinnen natürlich gespannt, ob sie bei der Preisverleihung am kommenden Dienstag in Stuttgart auch einen Preis bekommen werden.