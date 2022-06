Niko ReithNiko , (FDP), Mitglied des Landtags, Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen

Niko Reith, FDP, Landtagsabgeordneter. | Bild: stephanie trenz

„Es braucht aus meiner Sicht in dieser Situation ein abgestimmtes und besonnenes Handeln. Dies kann ich bei Kanzler Scholz erkennen. Ob Scholz nach Kiew reist, entscheidet er selbst und ich bin sicher, dass er dies in unterschiedlicher Hinsicht sorgsam abwägt. Viel wichtiger fand ich die Reise des Kanzlers auf den afrikanischen Kontinent, denn dort werden die Auswirkungen der Energiekrise mit voller Härte durchschlagen.

Thorsten Frei (CDU), Mitglied des Bundestags, Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Thorsten Frei, CDU, Bundestagsabgeordneter. | Bild: Bürp Thorsten Frei

„Nach einer starken Reaktion des Kanzlers bei seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar im Deutschen Bundestag machte sich die allgegenwärtige Ernüchterung seiner bisherigen Amtszeit schnell wieder breit. Scholz führt nicht, obwohl es gerade in einer solchen existenziellen Krise Führung braucht. Er zaudert, zögert und lässt seine Koalitionäre streiten. Letztlich ist seine unveränderte Ablehnung eines Besuchs der Ukraine, die ein extrem wichtiges Signal für die gesamte Ukraine wäre, ganz typisch und für die wenigsten Menschen nachvollziehbar.“

Derya Türk-Nachbaur (SPD), Mitglied des Bundestags, Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Derya Türk-Nachbaur, SPD, Bundestagsabgeordnete. | Bild: Fionn Große

„Im Wahlkreis und auch in Berlin bin ich tagtäglich mit vielen Bürgern im Gespräch, die mit der Besonnenheit und der Ruhe des Kanzlers sehr zufrieden sind. Ein furchtbarer Angriffskrieg Russlands mit schlimmsten Folgen für die Ukraine und schwerwiegenden Folgen für ganz Europa erfordert starke Bündnisse und Absprachen innerhalb Europas. Als überzeugte Europäerin unterstütze ich den Kurs des Kanzlers, sich mit unseren Partnern in der Nato und in der EU abzustimmen und dann zu agieren. Es ist nicht die Zeit für deutsche Alleingänge, sondern die Zeit für ein starkes Europa, das Rusland nur im Schulterschluss isolieren kann. Es ist Olaf Scholz‘ Stärke, sich nicht von lauten Stimmen durch die Arena jagen zu lassen. Es ist auch nicht die Zeit für Ego-Shows. Der Kanzler hat einen klaren Kurs, den er verfolgt. Sein Vorgehen im europäischen Ausland findet großen Zuspruch.“

Frank Bonath (FDP), Mitglied des Landtags, Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Frank Bonath, FDP, Landtagsabgeordneter. | Bild: Screenshot: Matthias Jundt

„Herr Scholz sollte mehr Präsenz und Kommunikation an den Tag legen. Eine Reise nach Kiew hätte zwar Symbolcharakter, jedoch halte ich diese persönlich für nicht notwendig.“

Guido Wolf (CDU), Mitglied des Landtags, Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen

Guido Wolf, CDU, Landtagsabgeordneter. | Bild: Rau, Jörg-Peter

„Für mein Verständnis lässt es der Bundeskanzler an politischer Führung und einer klaren Ansage fehlen. Mir ist bewusst, dass vieles auch hinter den Kulissen läuft, worüber ein Bundeskanzler nicht sprechen darf oder kann. Das respektiere ich. Aber andererseits erwartet die Bevölkerung und erwarte auch ich von einem Bundeskanzler, dass er gerade in Zeiten der Krise, Orientierung gibt und Kommunikation pflegt. Beides vermisse ich derzeit, was ich bedauere. Ich möchte aber auch betonen, dass Zeiten des Krieges nicht zur parteipolitischen Auseinandersetzung taugen.“