Wer sein neues Auto zulassen oder den Führerschein abholen möchte, der geht – klar – aufs Amt. Gemeint ist damit die Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Um das Fahrzeug zuzulassen ist allerdings kein Besuch in der Behörde mehr notwendig. Seit September ist das auch online möglich, erklärt Landrat Sven Hinterseh. „i-Kfz Stufe 4“ nennt sich das Ganze und meint die Internet-basierte Fahrzeugzulassung. Der Weg ins Amt, Papier, Formular und Stempel – das lässt sich einsparen.

Aber bedeutet das auch, dass das Landratsamt jetzt mit einer Flut von digitalen Zulassungen zu tun hat? Nicht wirklich, relativiert Hinterseh: „Wir sehen laut unseren Zahlen, dass die Leute noch gerne aufs Amt kommen, um solche Dinge zu erledigen.“ Digitale Dinge, die es zu erfüllen gebe, werden zwar auch genutzt, allerdings nicht in einem vergleichbaren Maße.

„Von allen Vorgängen in der Zulassungsstelle fanden 3900 am Schalter vor Ort statt, 36 waren bislang digital“, so der Landrat weiter. Auch große kommerzielle Kunden machen das noch in der gewohnten Art und Weise: „Wir haben im Landkreis auch einfach kurze Wege“, sagt Hinterseh. Wie es sich weiter entwickle, das werde man jetzt verfolgen.

Negative Erfahrung mit der Digitalisierung

Wie immer, wenn neue Prozesse und Techniken zur Anwendung kommen, dann bietet sich auch Angriffsfläche. Damit hat etwa das Rottweiler Landratsamt negative Erfahrungen machen müssen. „Schon nach wenigen Tagen häufen sich in der Zulassungsstelle im Landkreis Rottweil die Fälle, in denen Bürgerinnen und Bürger Opfer von gefälschten Webseiten wurden“, warnte das Landratsamt Rottweil Anfang September.

Was laut Behörde passiert ist: Wer zum Beispiel Begriffe wie „Auto abmelden“ in die Suchmaschine seines Browsers eingebe, finde viele Angebote – darunter auch sogenannte Fake-Seiten, die vortäuschten, dass sie diese Dienstleistung online anböten.

Tausende Anträge auf neue Führerscheine beschäftigen das Landratsamt, das dringend auf der Suche nach Personal ist, erklärt Landrat Sven Hinterseh. | Bild: Simon, Guy

Das Landratsamt zitiert dazu Sachgebietsleiterin Miriam Grießer von der Zulassungsstelle Rottweil: „Bei diesen Seiten sind oft deutlich erhöhte Gebühren ab 35 Euro aufwärts fällig.

Es gibt in vielen Fällen keine Abmeldebestätigung, und das überwiesene Geld ist weg, ohne Abmeldung des Fahrzeuges.“ In allen Fällen hätten sich die Personen nicht über die Webseite des Landkreises Rottweil eingeloggt, sondern über andere Portale.

Von ähnlichen Fällen im Schwarzwald-Baar-Kreis hat Sven Hinterseh nichts gehört. Im Landratsamt gebe es lediglich einen Fall, „der Betrug sein könnte.“ Die IT-Sicherheit sei ein Thema, „ich will so etwas nicht herbeireden“, so Hinterseh. Er wolle auch nicht ausschließen, dass das Landratsamt irgendwann einmal Ziel einer solchen Aktion werden könnte.

Um die Digitalisierung in der Behörde weiter voranzutreiben, habe man auch eine entsprechende Stelle geschaffen. Im Amt für Digitalisierung kümmere sich Melanie Schnekenburger darum. „Digitalisierung heißt vor allem auch Prozess-Analyse. Es geht hier um eine Verschlankung der Prozesse“, erklärt Hinterseh.

Aber wie lange wird es dauern, bis im Amt auf die Papier-Formulare verzichtet werden kann? „Bis jemand sagen wird: ‚Erinnert ihr euch noch an Papier?‘, das wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Manches läuft etwa auch hybrid“, so der Landrat. Hinterseh betont allerdings auch, dass man bei vielem von Bund und Ländern abhängig sei: „Wir sind da auch nur ein Rädchen.“

Viele Aufgaben im Landratsamt

Und davon abgesehen gibt es auch noch viele weitere Aufgaben, die umgesetzt werden müssen. So hat etwa die Führerscheinstelle auch noch gut mit den alten Führerscheinen zu tun, die gegen die neue EU-Karte getauscht werden. Was dort Probleme bereitet, das ist das fehlende Personal.

Jeder braucht einen neuen Führerschein Was hat es damit auf sich? Bis zum 19. Januar 2033 müssen in der Europäischen Union alle Führerscheine umgetauscht werden, die vor 2013 ausgestellt worden sind. Der Umtausch verläuft in Deutschland schrittweise, gestaffelt nach Jahrgängen. In Deutschland müssen rund 42 Millionen Führerscheine umgetauscht werden. Führerscheine sollen in der Europäischen Union einheitlich sein – und damit fälschungssicherer werden. Bis wann habe ich Zeit für den Umtausch? Bei Papier-Führerscheinen mit Ausstellungsdatum bis zum 31. Dezember 1998 ist das Geburtsjahr des Fahrerlaubnis-Inhabers laut Bundes-Verkehrsministerium ausschlaggebend:

1953 bis 1958: Umtausch bis 19. Januar 2022

1959 bis 1964: Umtausch bis 19. Juli 2023

1965 bis 1970: Umtausch bis 19. Januar 2024

1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025

Bei Karten- Führerscheinen mit Ausstellungsdatum ab dem 1. Januar 1999 bis 18. Januar 2018 gilt das Ausstellungsjahr des Führerscheins



1999 bis 2001: Umtausch bis 19. Januar 2026

2002 bis 2004: Umtausch bis 19. Januar 2027

2005 bis 2007: Umtausch bis 19. Januar 2028

2008: Umtausch bis 19. Januar 2029

2009: Umtausch bis 19. Januar 2030

2010: Umtausch bis 19. Januar 2031

2011: Umtausch bis 19. Januar 2032

2012 bis 18. Januar 2013: Umtausch bis 19. Januar 2033

„Früher hatte man einen Führerschein das ganze Leben lang“, sagt Hinterseh. Das habe sich mittlerweile geändert. „Kommt eine neue Aufgabe, dann kommen auch neue Vorgänge.“

Und die sorgen für ordentlich Beschäftigung. 5848 Umstellungen seien bislang beantragt worden, „wir haben jetzt im ersten Halbjahr schon 3000 Anträge. Wir bekommen die Leute nicht, um das schneller abzuarbeiten“, erklärt der Landrat. Dennoch geht er davon aus, dass man mit der Bearbeitung schneller werde.