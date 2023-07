„Ich will zur Bundeswehr“, sagt Eihab Mastou. Im Jahr 2015 kam er als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Inzwischen ist er 17 Jahre alt und sein Berufswunsch steht fest. Vorher muss er allerdings erst die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Und den Hauptschulabschluss. Doch beides wird er wohl schaffen.

2015 wurde Mastou, der damals kein Wort Deutsch sprach, an der Friedensschule in Schwenningen eingeschult, besuchte die vierte Klasse. Doch dort hat es nicht so geklappt, erinnert sich der heute 17-Jährige. Ebenso im Schulverbund am Deutenberg in der Vorbereitungsklasse.

Wie der Junge doch noch aufblüht

2018 kam der syrische Flüchtling an die Carl-Orff-Schule, wo er damals der einzige arabisch sprechende Schüler war. Dort fühlte er sich emotional wahrgenommen und blühte auf. „Hier an der Schule wurde mehr auf mich geachtet und mir mehr beigebracht“, erzählt der Schüler. Heute spricht Eihab fließend Deutsch und drückt sich gewählt aus.

Die Carl-Orff-Schule in Villingen ist eigentlich eine Schule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Doch seine Lehrer Martin Hilser und Michael Fraas sind überzeugt, dass Mastou Potenzial hat und auch mehr schaffen könnte als den Hauptschulabschluss.

„Er war ja nur anderthalb Jahre in Syrien und im Libanon auf der Schule, dann war die Familie auf der Flucht“, sagt Hilser.

Die Carl-Orff-Schule in Villingen hat beim Schulwettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Bar und SÜDKURIER gerade erst Platz 3 bei den weiterführenden Schulen in der Leserabstimmung eingeheimst. | Bild: Roland Sigwart

Eihab Mastou gehört zu denen, die von Landrat Sven Hinterseh vor kurzem für besonderes soziales Engagement geehrt wurden. Inzwischen kümmert sich er nämlich um andere Schüler.

„Wir hatten das Gefühl, dass Mastou hier nicht unrichtig war“, sagt Rektor Fraas. „Er hatte Lernschwierigkeiten und große Probleme beim Lernen.“

Dass der syrische Jugendliche die deutsche Sprache dann doch so schnell und gut lernte, führt Hilser auf die Wortschatzarbeit zurück. Bei Tätigkeiten im Alltag wie Kochen oder im Werkraum wird Deutsch gesprochen. „Wir sind näher dran an unseren Schülern, haben kleine Klassen und können die Schüler individuell betreuen“, sagt Rektor Fraas.

Praktikum bringt Motivationsschub

Entscheidend sei, dass Mastou, der ausgesprochen gerne kommuniziere, emotionale Stabilität bekommen habe. Und einen Motivationsschub, nachdem der syrische Flüchtling ein zweitägiges Praktikum im Jägerbataillon in Donaueschingen, einer Infanterieeinheit der Bundeswehr, absolviert hatte.

Denn dann hatte Eihab, der inzwischen mit seinen Eltern und Brüdern in Schwenningen wohnt, plötzlich sein Berufsziel vor Augen: Soldat bei der Bundeswehr, die ihn mit ihren vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten überzeugte.

Als Berufsschulstufe kann die Carl-Orff-Schule Praktika vermitteln. Allerdings gehört die Bundeswehr nicht unbedingt zu den Institutionen, die normalerweise im Programm stehen. Doch der Vater eines Mitschülers ist bei der Bundeswehr und so ergab sich das.

Die Soldaten des Jägerbataillons 292 ziehen im April 2023 zum öffentlichen Rückkehrerappell in den Schlosspark in Donaueschingen ein. In Zukunft möchte Eihab Mastou auch dabei sein. | Bild: Daniel Vedder

„Ja bei der Bundeswehr, das hat mir gefallen“, strahlt Mastou. „Die sportlichen Möglichkeiten und die Herausforderung“, fügt er hinzu.

Denn der Schüler ist ein sportliches Allroundtalent. Im nächsten Jahr tritt er bei der Deutschen Meisterschaft im Boxen an. „Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich will ein richtig großer Sportler werden.“

Boxen hilft gegen die Wut

Wenn er in den Boxring steigt, kämpft er. „Entweder ich hole den Titel oder ich verliere“, schildert er seine Gedanken beim Boxkampf. Inzwischen ist er baden-württembergischer Vizemeister im Boxsport.

Er trainiert in Villingen-Schwenningen. „Boxen hilft mir, meine Wut zu reduzieren, wenn ich wütend bin“, sagt er. Worauf er wütend ist? Das kann er nicht so sagen. Auf sich selber vielleicht.

Im September wird der 17-Jährige an die Gewerbeschule wechseln, dort will er in einem Jahr den Hauptschulabschluss machen. Und parallel dazu bewirbt sich Eihab Mastou um die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann, so hofft er, wird es bei der Bundeswehr klappen.