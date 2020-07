Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer zu, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 5728 von Schönwald in Richtung Unterkirnach unterwegs war.

Scharfe Linkskurve beim Mühleberg wird zum Verhängnis

Kurz nach dem Ortsende kam der 20-jährige Biker in einer scharfen Linkskurve unterhalb des Mühlebergs zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An seiner Maschine entstand laut Polizei Sachschaden von rund 4000 Euro.