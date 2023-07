An irgendeinem Morgen schoss Nora Hamann dieser Gedanke durch den Kopf: „Ich werde schon wie eine alte Lady, die immer aus dem Fenster starrt“, dachte sie. Tatsächlich saß sie gerade am Fenster und tatsächlich blickte sie gerade hinaus auf die Straße vor ihr.

Doch Nora Hamann ist keine alte Lady. Sie ist 26 Jahre alt – und hat seit fünf Jahren Multiple Sklerose (MS). Die Krankheit ist der Grund, warum sie oft am Fenster sitzen muss und nach draußen schaut. Doch an jenem Morgen hatte sie noch einen anderen Gedanken: „Das muss sich ändern. Ich muss raus.“

Da ist diese ständige bleierne Müdigkeit

Ich muss raus – so einfach ist das jedoch nicht mit den Symptomen von MS. Fatigue, eine ständige bleierne Müdigkeit, gehört bei Nora Hamann dazu. Schwäche in Armen und Beinen, Probleme mit Darm und Blase, ein angeschlagenes Immunsystem und feinmotorische Probleme. Seit einem halben Jahr hat sie Pflegegrad 2.

„An einem normalen Tag habe ich 60 Prozent der Leistungsfähigkeit eines gesunden Menschen“ beschreibt die junge Frau aus Villingen es selbst. Doch viele Tage sind nicht normal. „Deswegen ist es für mich schwierig, zu verreisen“, sagt die junge Frau, die so gerne etwas von der Welt sehen möchte.

Mit einem ganz besonderen Gefährt wollen Nora Hamann und ihr junger Labrador auf Reisen gehen. | Bild: Maren Majert

Neulich auf Elba etwa: Die 26-Jährige und ihr Freund Christopher, mit dem sie seit drei Jahren zusammen lebt, hatten eine Woche Urlaub geplant, freuten sich sehr auf die kleine Auszeit vom nicht ganz einfachen Alltag.

Missglückter Urlaub gibt den Anstoß

Doch Nora Hamanns MS will es anders. Vier Tage verbringt die Villingerin im Bett und sieht von Elba nur die vier Wände ihres Airbnb-Zimmers und einen kleinen Ausschnitt Himmel durch das Fenster.

Das Elba-Beispiel steht für Nora Hamanns Traum von einem besseren Leben trotz ihrer MS: Dieser Traum hat vier riesige Räder, eine LKW-Zugmaschine und dahinter eine große Kabine.

Darin, so erzählt die junge Frau, befindet sich quasi eine vollausgestattete Ein-Zimmer-Wohnung. Das außergewöhnliche Fahrzeug, das offiziell Expeditionsmobil heißt, soll ihr helfen, mehr vom Leben zu sehen als oft nur diesen kleines kleine Stückchen Welt vor dem Fenster von Wohnung oder Hotel.

Inspiration für andere MS-Patienten Nora Hamann will auch anderen MS-Kranken helfen: Sie bloggt auf Instagram regelmäßig über ihr Leben mit der Krankheit. „Ich will einfach zeigen, dass auch mit der Krankheit ein normales Leben geht – mit einigen Einschränkungen.“ Die Villingerin ist bei Instagram zu finden unter @ chasingdrea_ms

„Ich könnte mir die Kabine genau so ausbauen, dass ich mit möglichst wenig Hilfe auskomme“, beschreibt Nora Hamann.

Welche Ausstattung ihr hilft

Beispiele? Die Schänke wäre so, dass die 26-Jährige sie gut nutzen kann – denn in ihren Händen hat sie kaum noch Griffkraft. Das Bett wäre breit und bequem – an schlechten Tagen könnte sie von dort aus wenigstens die vorüberziehende Landschaft sehen. Die Treppe wäre so, dass Nora Hamann sich gut festhalten und selbstständig einsteigen könnte.

Und ein Stromaggregat gäbe es auch – dann könnte die Villingerin unterwegs ihr Psychologie-Fernstudium weiterführen und Freund Christopher, der selbstständig ist, seiner Arbeit nachgehen.

So sieht der große Traum von Nora Hamann aus: Auf der Messe „Abenteuer Allrad“ in Bad Kissingen besichtigt die junge Villingerin die Expeditionsmobile. | Bild: Maren Majert

„Für uns ist das ein Herzensprojekt“, sagt Nora Hamann. Doch damit es auch zum Projekt in der realen Welt wird, fehlt noch viel Geld. Ein Expeditionsmobil kostet um die 150.000 Euro, dazu kommen die Kosten für den LKW-Führerschein für Christopher. Einige tausend Euro hat das Pärchen dafür schon zusammengespart, doch so einfach ist das nicht für die beiden.

Zwei Monate fehlen bei der Rentenversicherung

Nora Hamann musste ihren Beruf als OP-technische Assistentin aufgeben, verdient nichts mehr, eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommt sie nicht. „Man muss 60 Monate in die Rentenversicherung einzahlen und ich habe nur 58 geschafft, bevor ich krank wurde“, erzählt sie.

Auf der Plattform GoFundMe.com läuft derzeit ein Spendenaufruf, der Nora Hamann ebenfalls helfen soll, ihren Traum zu verwirklichen.

Der Kampf um einen fitteren Körper

„Ich war schon immer lebensfroh und das will ich mir einfach auch nicht nehmen lassen“, betont Nora Hamann. Eigentlich, so erzählt sie weiter, sei sie ein sehr aktiver Mensch.

Deswegen hat sich sich nach einem schweren Schub im April 2021 wieder hochgekämpft und wieder richtig laufen gelernt. Deswegen will sie jetzt kämpfen und daran arbeiten, wieder einen fitteren Körper zu bekommen. Und deswegen will sie es schaffen, auch ihren zweiten Traum zu verwirklichen: „Die Polarlichter sehen.“