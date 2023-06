Spaichingen vor 1 Stunde

Macht Hunger aggressiv? Fehlgeschlagene Zahlung an Snackautomat führt zu Gewaltausbruch

Zurückgewiesen von einem gescheiterten Zahlvorgang, machen sich mehrere Jugendliche in Rottweil an der Hauptstraße kurz nach Mitternacht an einem Automaten für Süßigkeiten und Snacks zu schaffen.