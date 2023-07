Donaueschingen vor 14 Minuten Sie sind da! Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden am Öschberghof von den Fans bereits erwartet Im Vorfeld gibt es viel Rätselraten, aber jetzt herrscht Klarheit: Der FC Liverpool ist seit Samstag, 15. Juli, in Donaueschingen. So spielt sich die Ankunft beim Öschberghof ab.

You‘ll never walk alone (Du wirst nie alleine gehen) – der Schlachtruf des FC Liverpool prangt auf dem Vereinsbus, der am Samstag, 15. Juli, am Öschberghof in Donaueschingen ankommt. | Bild: Roland Sigwart