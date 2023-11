Der Kraftsportverein feierte sein 125-jähriges Bestehen mit einem kleinen Festakt in der Stadthalle. Dabei regnete es viel Beifall für die zahlreichen anwesenden Kraftsportler, deren sportliche Leistungen in einer Präsentation noch einmal gewürdigt wurden. Außerdem wurden mehrere Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Vorsitzender Gilbert Seubel ging auf den aktuellen Stand des KSV ein. Der Sportbetrieb sei in den vergangenen Jahren stark rückläufig. Ein Knackpunkt ist, dass die Disziplinen Gewichtheben und Rasenkraftsport nicht im Kindesalter trainiert werden können. „Das bedeutet, dass die meisten Kinder bereits in anderen Sportvereinen verplant sind.“ Auch sei der Kraftsport an unterschiedliche Gewichtsklassen gekoppelt, was eine große Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern erfordere, um wettkampffähige Mannschaften und Trainingspartner zu haben.

Ehrenvorsitzender Willi Heldt erinnerte in einer Präsentation an die Anfangszeiten des Kraftsportvereins und an die großen Erfolge der KSV-Sportler. Dabei durften Sportler, die jetzt im gesetzten Alter sind, noch einmal anerkennenden Beifall der weit über 100 Festgäste einheimsen, wenn deren Erfolge noch einmal auf der Leinwand zu sehen waren.

Beispielhaft erwähnt seien hier die Erfolge von Matthias Stockburger, der es mit der Deutschen Nationalmannschaft im Tauziehen sogar bis zum Weltmeistertitel gebracht hat. Und Sarah-Liu Maier, ehemals Schwarzwälder, die zu den ersten und gleichzeitig erfolgreichsten Mädchen im Gewichtheben zählte. Auch Namen wie Michael Ochs, Walter Schwarzwälder und Martin Heinzelmann wurden erwähnt.

Bürgermeister Michael Rieger sprach dem Jubelverein sein Bedauern aus, nämlich darüber, dass der Festakt nicht im neuen Bürgersaal des Roten Löwen stattfinden konnte: dort, wo fast auf den Tag genau 125 Jahre zuvor der Athletenclub Viktoria, wie der Verein zunächst hieß, gegründet wurde. „Leider ist der Bürgersaal nicht rechtzeitig fertig geworden“, sagte Rieger. Er zollte den Verantwortlichen rückblickend seinen Respekt und seine Anerkennung, die den Verein über 125 Jahre lebendig hielten. Die Festschrift, die Ehrenvorsitzender Willi Heldt erstellte, gebe umfangreich Aufschluss über die Vereinsaktivitäten von den Anfangsjahren bis heute.

Der Vizepräsident des badischen Sportbundes, Wolf-Dieter Karle, nannte es „bemerkenswert, dass früher junge Männer nach einem zwölfstündigen Arbeitstag noch den Ehrgeiz hatten, zwei Stunden lang zu trainieren und anschließend noch gesellig zusammenzusitzen. Ich frage mich, wann die geschlafen haben“. Karle wusste um die sich verändernden Vereinsbilder. Mannschaftssport habe es schwer, die Individualisierung nehme mehr Raum ein, und der Fokus liege auf dem Freizeitsportbereich. Karle überreichte dem Vorsitzenden den Großen Ehrenteller des badischen Sportbundes.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Werner Rosenfelder, Heinz Schindler, Walter Schwarzwälder, Dieter Spitz, Matthias Stockburger und Wolfgang Weisser. Musikalisch gestaltet wurde der Festakt von der Klavierklasse von Gabriele König von der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen.