Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden Für welche Berufe interessieren sich die Jugendlichen auf der Jobs For Future? Die Ausbildungsmesse gibt jungen Leuten Einblick in das Arbeitsleben. 250 Aussteller präsentieren auf dem Messegelände VS ihre Branchen und Unternehmen.

Den richtigen Beruf für die Zukunft: Was passt und was nicht können Interessierte noch bis zum 24. September auf dem Messegelände VS herausfinden. | Bild: Dominik Zahorka