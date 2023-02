Wer eine neue Stelle sucht, hat auf der Jobs for Future gute Chancen: Viele der über 270 Aussteller werben vom 2. bis 4. März auf der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung und Studium um gutes Personal, berichten die Messe-Macher in einer Pressemitteiung.

Der große Vorteil: Interessenten können gleich persönlich am Messestand Kontakt zum Unternehmen knüpfen und Fragen klären – ganz unkompliziert ohne Voranmeldung oder Termin. Kürzer kann der Weg des Bewerbers zum künftigen Arbeitgeber kaum sein. Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt und Parken sind frei.

Auch für junge Leute gibt es auf der „Jobs for Future“ viele Angebote ind Informationsmöglichkeiten. | Bild: Michael Kienzler

Fit für den neuen Arbeitsplatz oder den für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter wird man mit der richtigen Weiterbildung. Ob Fachkräfte oder Berufsanfänger, Führungskräfte oder Trainees: Auf der Jobs for Future sind die Angebote unter einem Dach vereint. Ihre tagesaktuellen Stellenanzeigen platzieren die Aussteller am großen Stellenmarkt in Halle D.

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabenfeld bieten beispielsweise die Stadtwerke Tuttlingen: Hier sind vom Sachbearbeiter in der Buchhaltung bis zum Ingenieur für Netzplanung Strom viele spannende Stellen zu haben.

Von Gesundheitswesen bis Software

Das Nephrologische Zentrum Villingen-Schwenningen sucht Gesundheits- und Krankenpflegepersonal sowie Medizinische Fachangestellte. Gut zu wissen: Dialyseerfahrung ist hier kein Muss. Neue Mitarbeiter erhalten zu Beginn eine mehrmonatige Einarbeitungszeit. Die Firma Isgus bietet unter anderem Stellen für Software-Entwickler am Standort Villingen-Schwenningen. Elektroniker für Hardwareinstallationen werden sogar bundesweit gesucht.

Auch Gesundheitsberufe sind bei der Job-Messe vertreten. | Bild: Michael Kienzler

Angebote auch für Führungskräfte

Nicht nur Fachkräfte und Berufseinsteiger sind gefragt, auch Führungskräfte finden auf der Jobs for Future neue spannende Aufgaben. Die Anton Häring KG etwa sucht einen Teamleiter für die SPS-Programmierung. Bei Hewi können sich Interessierte für die Leitung Elektrotechnik oder die Leitung Qualitätsvorausplanung melden.

Eine Weiterbildung qualifiziert für anspruchsvollere Aufgaben und öffnet neue Perspektiven. Das Regionalbüro für berufliche Fortbildung findet hier für jeden das passende Puzzlestück: Auf der Fachkräftearea in Halle D beraten Experten an allen drei Tagen im persönlichen Gespräch zu den verschiedenen Anbietern, Angeboten und Fördermöglichkeiten.

Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit Arbeitgebern zu reden. | Bild: Michael Kienzler

Wiedereinstieg ins Berufsleben

Die Experten des Biema-Kompetenzteams unterstützen beim Neu- oder Wiedereinstieg ins Berufsleben – und optimieren auf Wunsch die persönliche Work-Life-Balance, die heute vielen so wichtig scheint.

Bei der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen gibt es Kurse und Seminare speziell für den gewerblich-technischen Bereich. Das Welcome-Center Schwarzwald-Baar-Heuberg informiert ausländische Fachkräfte und internationale Studierende rund um Leben und Arbeiten in Deutschland.