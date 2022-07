Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Jetzt sind die Azubis dran: Wie die Sparkasse Schwarzwald-Baar beim Fachkräftemangel gegensteuert

25 Nachwuchskräfte der Sparkasse Schwarzwald-Baar übernehmen die Villinger Geschäftsstelle am Latschariplatz. Zwei Wochen sind sie am Schalter und bei der Kundenberatung am Ruder. Was bringt das?