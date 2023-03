Im Jahr eins nach zahlreichen pandemiebedingten Einschränkungen für die Blasmusik wollen Vereine und Verband wieder richtig durchstarten. Dieser Wille zog sich wie ein roter Faden durch die Berichte und Ankündigungen im Rahmen der Hauptversammlung des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar am Samstag in der Alemannenhalle in Mönchweiler.

Verbandspräsident Egon Bäurer freut sich, dass es für die Vereine des Verbandes jetzt wieder zurück zur Normalität gehen kann. | Bild: Cornelia Putschbach

Einen entscheidenden Anteil daran, dass die Pandemie mittlerweile viel von ihrem Schrecken verloren habe und die Vereine auf dem Weg zurück zur Normalität seien, hätten die Förderprogramme des Landes gehabt, berichtete Verbandspräsident Egon Bäurer.

Normalität habe es im vergangenen Halbjahr bereits wieder bei vielen Konzerten und anderen blasmusikalischen Veranstaltungen wie Vereinsfesten gegeben.

Zusammenspiel über alle Generationen

Gesellschaftlich ein großer Vorteil sei bei der Blasmusik das Zusammenspiel von Jung und Alt innerhalb der verschiedenen Orchester. Gerade jetzt nach der Pandemie sei das wichtig, betont Egon Bäurer. Corona habe ebenso wie die Gesellschaftsstruktur dazu beigetragen, dass die Mitgliederzahl insgesamt leicht gesunken sei.

In der gut gefüllten Alemannenhalle in Mönchweiler haben die Vertreter der Musikvereine des Verbandsgebiets etliche Wahlen zum Verbandsvorstand zu tätigen. | Bild: Cornelia Putschbach

Seit 2019 verzeichnet der Verband einen Mitgliederrückgang um 4,9 Prozent. Das sei keine alarmierende Zahl, so Egon Bäurer, aber es gebe Vereine im Verbandsgebiet, deren Spielfähigkeit stark eingeschränkt sei. Analog einiger Fußballvereine seien sie nur noch mit Spielgemeinschaften spielfähig.

So veränderten sich die Mitgliederzahlen im vergangenen Jahr Insgesamt zählt der Blasmusikverband Schwarzwald-Baar 5.237 Aktive. Dazu kommen fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder, sodass die Musikvereine des Verbandsgebiets insgesamt 12.595 Mitglieder zählen.

Bei den Aktiven unter 18 Jahren sank die Mitgliederzahl um 0,6 Prozent (zwölf Aktive). Bei den Aktiven zwischen 18 und 27 Jahren ist der Rückgang mit 1,3 Prozent (44 Aktive) etwas signifikanter. Erfreulich dagegen der wennauch geringfügige Zuwachs bei den Aktiven über 27 Jahren um 0,5 Prozent (13 Aktive).

Der Verband habe in einer Umfrage in den Bezirken „die Problemvereine eruiert“ und versucht durch Aktionen wie Music4Beginners, der Möglichkeit für Anfänger kostenlos ein Instrument zu erlernen, gegenzusteuern. Letztlich bleibe die Basisarbeit aber, so weiß Egon Bäurer, bei den Vereinen.

Jugend und Senioren nach der Pandemie

Besonders auf sich aufmerksam machte jüngst das Verbandsjugendorchester mit seinem Dirigenten Alexander Beer. Im September feierte es in Bräunlingen mit einem „fulminanten Konzert“, so Egon Bäurer, sein 25-jähriges Bestehen. Ein weiteres Konzert in Aasen fand ebenfalls große Beachtung.

Das neue Projekt der Bläserjugend, das Ensemblemusizieren, startete mit 31 angemeldeten Ensembles und knapp 200 Teilnehmern mit großem Erfolg, freut sich die Vorsitzende der Bläserjugend Sigrid Baumann. Für die Leistungsabzeichen hofft sie jetzt nach der Pandemie wieder wachsende Teilnehmerzahlen verzeichnen zu können.

Die Pandemie gut überstanden hat auch das Seniorenblasochester des Verbandes. Mit zehn Auftritten innerhalb und außerhalb des Kreises liegt ein besonders aktives Jahr hinter dessen Musikern. Auf eigenen Wunsch beendete Dirigent Manfred Schleicher sein Engagement. Vorerst wird das hochkarätige Orchester durch den langjährigen Verbandsdirigenten Michael Jerg geleitet.

Neuer Rahmen für Jubilartreffen

Ein neues von Joachim Müller erarbeitetes Konzept werden die Jubilartreffen des Verbandes, für Musiker, die seit mehr als 40 Jahren aktiv sind oder waren, erhalten. Die Veranstaltung erfuhr jüngst eine „gewisse Abnutzung“, so Egon Bäurer. Sie werden künftig statt im Herbst im Sommer und dann in Verbindung mit einem Vereinsfest stattfinden. Am 29. Juli wird erstmals der Musikverein Schonach im Rahmen seines Sommerfestes Gastgeber sein.

Für sie stimmten die Mitglieder bei den Wahlen im Rahmen der Verbandsversammlung: Thomas Möwius (hinten vorn links), Thomas Riedlinger, Martin Numberger und Birgit Wacker sowie Saskia Weber (vorne von links), Ulrich Grießhaber und Sigrid Baumann. | Bild: Cornelia Putschbach

Wahlen zum Vorstand es Hauptverbandes und der Bläserjugend Einen kleinen Abstimmungsmarathon hatten die Vereinsvertreter bei den Vorstandswahlen des Blasmusikverbandes zu absolvieren. Ausnahmslos einstimmig gewählt beziehungsweise in ihren Ämtern bestätigt wurden Martin Numberger zum stellvertretenden Präsidenten, Kassierer Thomas Riedlinger, Gema-Sachbearbeiter Thomas Möwius, Internetbeauftragter Ulrich Grießhaber, die neue Schriftführerin Birgit Wacker, Verbandsjugendleiter und stellvertretender Verbandsjugenddirigent Andreas Hirt, die Vertreterin des Bezirks II beim Kreisjugendring Saskia Weber sowie des Bezirks III Sigrid Baumann und Kassenprüferin Ute Wimmer. Bestätigt wurden die Bezirksvorsitzenden Thomas Möwius (Bezirk eins), Martin Hornung (Bezirks zwei), Joachim Müller (Bezirk drei), Ulrich Grießhaber (Bezirk vier) und Susanne Kobe (Bezirk fünf).

Besondere Verdienste für den Blasmusikverband Schwarzwald-Baar galt es in der Verbandsversammlung dann schließlich noch zu ehren. Die Verdienstnadel in Silber konnte Verbandspräsident Egon Bäurer an Joachim Müller überreichen. Er ist seit 2007 Vorsitzender des Bezirkes III unter anderen mit den Gemeinden Furtwangen und Triberg.

Verbandspräsident Egon Bäurer (von links) freut sich über die Auszeichnung langjährig im Verband tätiger mit der Verbandehrennadel in Silber beziehungsweise Bronze: Ulrich Grießhaber, Sigrid Baumann und Joachim Müller. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Ehrennadel in Bronze ging an Ulrich Grießhaber. Er ist seit 2013 Vorsitzender Bezirk IV mit Tennebronn und Mariazell sowie Internetbeauftragter des Verbandes. Bronze erhielt auch Sigrid Baumann. Die ist seit 2020 Vorsitzende der Bläserjugend und hatte zuvor weitere Ämter.

75 Jahre Blasmusikverband Schwarzwald-Baar

Im Jahr 2024 wird der Blasmusikverband Schwarzwald-Baar sein 75-jähriges Bestehen feiern. Das ist natürlich Grund in großem Rahmen zu Feiern. Egon Bäurer sprach bei der Verbandsversammlung in Mönchweiler gar von einem bevorstehenden Superevent. Bereits jetzt steht fest, dass die Hauptversammlung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände mit seinen 16 Mitgliedsverbänden am 11. und 12. Oktober 2024 im Verbandsgebiet stattfinden wird.