Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Handel, die Gastronomie und den Tourismus in der Region aus? In einer Telefonkonferenz der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) erläuterten Vertreter der am schwersten betroffenen Branchen ihre aktuelle Situation. Sie machten deutlich, wie jeder einzelne Bürger durch sein Konsumverhalten zum Erhalt dieser Betriebe beitragen und welche Maßnahmen seitens der Politik die Branche vor dem kompletten Kollaps bewahren kann.

Handel

Tanja Broghammer ist stellvertretende Vorsitzende des Handelsausschusses bei der IHK und selbst Inhaberin eines Modegeschäfts. Die ersten Tage nach der Lockerung war für den Einzelhandel ein erleichtertes Aufatmen. „Es war ganz wichtig, dass der Handel wieder öffnen durfte, weil die Schließung den Einzelhandel an die wirtschaftlichen Grenzen gebracht hat.“ Die Schließung sei in die umsatzstärkste Zeit des Jahres insbesondere für die Textilbranche gefallen. „Für manche bedeutete die vierwöchige Schließung 40 bis 50-prozentige Einschnitte des Gesamtumsatzes, das bis zum Ende des Jahres wohl nicht mehr aufzuholen sein wird.“ Für viele Betriebe gehe es an die Liquidität. Gerade im Textilhandel hänge die Liquidität im Laden.

Die Stimmung an den ersten Tagen beschrieb Broghammer als gut. „Die Leute nehmen das Angebot glücklich an, allerdings waren die ersten Tage noch etwas verhalten.“ Sie hofft, dass die Bevölkerung sich mit der neuen Situation abfindet. Die ab Montag geltende Maskenpflicht beim Einkaufen trage hier sicher zu einem guten Gefühl bei.

Die aktuelle Situation sieht Tanja Broghammer auch als „Möglichkeit für die Bevölkerung ihr Einkaufsverhalten für die Zukunft ändert. „Wir sollten die Krise als Chance sehen und wahrnehmen, dass der Einzelhandel in einer Innenstadt ein fragiles Gebilde ist und Handel und Gastronomie wichtige Einrichtungen sind. Denn wir sind schließlich ein Großteil der Gewerbesteuerzahler einer Stadt und halten eine Innenstadt am Laufen. Wenn nur die Hälfte der Gewerbesteuer in diesem Jahr fließt, könne sich jeder die Folgen für jeden Einzelnen vorstellen.

Die Gastronomie fordert schnelle Lockerungen auch für Restaurants und Kneipen. | Bild: Fröhlich, Jens

Gastronomie

Michael Steiger ist Vorsitzender des Tourismusausschusses bei der IHK und Gastronom. Er malt ein düsteres Bild von der Gastronomie. „Es könnte traurige Wahrheit werden, dass ein Drittel der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe insolvent geht.“ Die Einführung, dass auf Speisen künftig nur noch sieben Prozent statt 19 Mehrwertsteuer entrichtet werden müssen, sei ein gutes Zeichen aus der Politik gewesen. „Wir haben allerdings damit gerechnet, dass es nicht nur auf ein Jahr begrenzt ist.“ Dennoch bedankt er sich bei der Politik, die sich mit Vernunft und Weitsicht eingebracht haben. Steiger verhehlte nicht, dass zuvor in der Gastrobranche große Enttäuschung darüber herrschte, dass bei der Eröffnung des Handels nach dem Lockdown die Gastronomie nicht einmal erwähnt worden sei. Die hygienische Notwendigkeit sei nicht in Frage gestellt. Man warte jetzt auf Signale aus dem baden-württembergischen Landtag über weitere Fördermittel für die Gastronomie. „Was wir bräuchten, wäre eine Lockerung unter Berücksichtigung aller hygienischen und medizinischen Maßnahmen.“ Ebenso sei eine Lockerung im Freizeit- und um Geschäftsreisenbereich wünschenswert, von der die Speise- und die Hotelgastronommie stark abhängig seien.

In diesem Jahr Urlaub im Schwarzwald machen, dafür plädiert Michael Steiger vom Tourismusausschuss der IHK: Unser Bild zeigt den Blick über den Schwarzwald vom Rohrhardsberg bei Schonach.Bild: Roland Sprich . | Bild: Sprich, Roland

Urlaub und Reisen

Zum Thema Reisen appellierte Michael Steiger, „dass die Bevölkerung Deutschlands sich darauf besinnt, wie schön es im Schwarzwald sein kann und den Urlaub zuhause bucht.“ Eine Personenbegrenzung sowie die Beschränkungen von Öffnungszeiten hält Steiger hingegen nicht für förderlich. „Im Gegenteil, man kann im Restaurant zwei Sitzungen machen, etwa von 17 Uhr bis 19.30 Uhr und die nächste von 20 bis 22 Uhr.“ So ließe sich das Gästeaufkommen entzerren. Unter gegebenen Maßnahmen wäre es auch denkbar, Gruppen- und Familienfeiern wieder zu erlauben. Hier wünschte sich Steiger eine Planungssicherheit für Betriebe, die Saisonarbeiter beschäftigen. Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik bei der IHK ermutigt die Gastronmiebetriebe, sich digital sichtbar zu machen. „Wir spüren, dass es ein Bestreben der Destinationen wie den Schwarzwald oder die Schwäbische Alb gibt, dass der Urlaub in diesem Jahr in Deutschland stattfindet. Die Aussage von Bundesaußenminister Heiko Maas, dass in diesem Jahr kein Urlaub stattfinden würde, könne er so nicht stehen lassen. „Selbstverständlich kann in diesem Jahr Urlaub stattfinden. Nämlich hier bei uns.“ Man stehe hier im Wettbewerb zu anderen Ländern wie beispielsweise Österreich und der Schweiz.

Die IHK

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sagte, dass die IHK auch die weitere Dienstleistungsbranche im Blick habe. Von Soloselbstständigen bis zu personenbezogenen Dienstleistern wie Tatoo- und Kosmetikstudios, Tanzschulen, Fitnessstudios und Fahrschulen. Auch hier liege das Problem vor allem in der Liquidität. „Die schmilzt wie Schnee in der Sonne“, so Albiez. Auch auf politischer Ebene werde diskutiert, wie man diesen Betrieben, die tausende Arbeitsplätze in der Region bieten, helfen kann.

Ein Blick in die Industrie zeigt, dass die mittelständischen Betriebe gewohnt seien, Probleme selbständig zu lösen. „Was aber jeden verunsichert ist die nicht absehbare Dauer der Krise.“ Auch wünschten sich die Unternehmen klare Rahmenbedingungen für Hygiene- und Gesundheitmaßnahmen. „Dann wären wir alle in der Lage, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, die Betriebe zu öffnen und das normale Leben wieder stattfinden zu lassen. Hier kann die Politik auf den Mittelstand vertrauen, dass der das entsprechend umsetzt.“