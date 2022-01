von Gerd Jerger

Dieser Sender sorgt für richtig Stimmung: Der grandiose Erfolg im vergangenen Jahr, als tausende von begeisterten Zuhörer sich über das Internet zugeschaltet haben, bewog Vincent Merz und Philipp Förg von den Dauchinger Teufeln, jetzt wieder auf Sendung zu gehen.

Ein bisschen Fasnetstimmung trotz Corona

Gleich beim Start an Dreikönig war mächtig was los: Viele Wünsche, gleich ob Schlager oder Fasnetmusik, wurden erfüllt. Gäste waren auch schon zu Besuch im Studio. In der fast fasnetlosen Zeit wegen Corona können sich die Menschen nun bis Fasnetdienstag jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr mit Musik und flotten Sprüchen unterhalten lassen.

Hier geht‘s zum Radiosender

Zuschalten kann man sich unter: https://fuchsschwanzfm.radio12355.com oder unter der Studio Nr. 015735947762.