Große Namen werden beim 36. Jazzfest Rottweil erwartet. Die nächste Auflage des renommierten Musikfestivals wird vom 25. April bis zum 11. Mai 2024 stattfinden.

Mit Mother‘s Finest, Mike Stern und dem Weltmusikprojekt Alpen und Glühen stehen die ersten Höhepunkte fest, teilt der Jazzfest-Verein als Veranstalter mit.

Der Vorverkauf laufe bereits, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Musiknacht Jazz in Town werde traditionell wieder am 30. April stattfinden.

Starensemble in Alter Statthalle

Am 26. April komme mit der Erfolgsformation Mother‘s Finest ein Starensemble in die Alte Stallhalle, so die Veranstalter. Seit über 50 Jahren gibt es diese Band schon. Sie haben Generationen von Musikern und Musikfans beeinflusst.

Es gab eine Zeit, da tanzte die halbe Welt zu „Baby Love“, einem der größten Hits von Mother‘s Finest. Nun sei die Band wieder auf Tour, vielleicht das letzte Mal, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Königsfeld Drohnen-Video zeigt ganzes Ausmaß: Schwarzwaldhof nach Brand nur noch ein schwarzer Fleck Das könnte Sie auch interessieren

Die Lead-Sänger Glenn Murdock und Joyce Kennedy werden demnach in Originalbesetzung von den Gitarristen Gary „Moses Mo“ Moore und John Hayes unterstützt sowie von Bassist Jerry „Wyzard“ Seay und Dion Murdock an den Drums. Eine denkwürdige Show werde es werden, verspricht der Veranstalter

Jazz trifft auf Alpenlandfolklore

Alpen und Glühen heißt das neue, alpenländische Bandprojekt, das am 8. Mai in Rottweil zu Gast sein wird. Initiiert vom Trompeten-Virtuosen Thomas Gansch (Mnozil Brass) haben sich hier neun Künstler unterschiedlicher Genres zusammengefunden, um ihre verschiedenen Sozialisierungen zu einem ästhetisch vielgestaltigen Klangkörper zu bündeln.

„Dabei treffen volksmusikalische Traditionen auf Jazz, alpenländische Folklore auf innovativen Klangzauber, klassische Streicherklänge auf virtuose Akkordeonkaskaden, filigranes Musizieren auf mitreißende Improvisationen“, heißt es in der Vorschau. Dabei ist auch Saxofon-Größe Wolfgang Puschnig.

Schwarzwald-Baar Neuer Mieter im Schwarzwald-Baar-Center: Action zieht in ehemaligen Aldi Das könnte Sie auch interessieren

Mike Stern mit Band zum Finale

Jazzgitarrist Mike Stern mit seiner Band wird ebenfalls in Rottweil spielen. | Bild: Sandrine Lee

Fusion-Jazz mit Weltklasse-Spielern, so der Veranstalter, gebe es zum Jazzfestfinale am 11. Mai mit Mike Stern und seiner All-Star-Band. Viele Einflüsse spielten bei ihm eine Rolle, wie die von Miles Davis oder Joe Henderson.

In Rottweil präsentiere Mike Stern seine aktuelle Band mit Ehefrau, Gitarristin und Sängerin Leni Stern, Saxofonist Bob Franceschini, Schlagzeuger Dennis Chambers und Hadrien Feraud am Bass.

Ermäßigungen für junge Besucher

Der Verein hat sich dazu entschieden, für 14- bis 25-Jährige bei allen Stallhallenkonzerten einen stark ermäßigten Ticketpreis anzubieten. Bis 13-Jährige haben wie bisher freien Eintritt zu allen Konzerten in der Stallhalle, heißt es abschließend.

Weitere Veranstaltungen sind in Planung. Infos zum Vorverkauf gibt es unter www.jazzfest-rottweil.de.