Villingen-Schwenningen vor 33 Minuten

In Schwenningen wird eine alte Industriehalle zum großen Bauernmarkt und lockt die Menschen zum Einkaufen und Entspannen

„Markt in der Halle“, unter diesem Begriff gibt es jetzt eine neue Kennenlern- und Einkaufsmöglichkeit in der Region. In einer leerstehenden Halle der Stahlbaufirma Haller in der Schwenninger Lichtensteinstraße 6 haben Direktvermarkter, Bauernläden und Manufakturen aus der Region nun eine weitere Plattform, um ihre Produkte direkt vermarkten zu können.