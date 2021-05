Zwei American Staffordshire-Hunde haben am Mittwochnachmittag in der Kameralamtsgasse nach Polizeiangaben einen anderen Hund angegriffen und mit Bissen in den Hals tödlich verletzt. Ein Zeuge hatten die Auseinandersetzung der Hunde beobachtet und die Polizei informiert, nachdem der 82-jährige Halter des Terrier-Paares offenbar keine Kontrolle mehr über seinen Rüden und die Hündin hatte.

Bis zum Eintreffen einer Streife kam für den Lagotto Romagnolo-Rüden aber jede Hilfe zu spät. Er starb aufgrund mehreren Bissen in den Hals noch vor Ort.

Gegen den Hundehalter, der selbst noch gebissen wurde, ermittelt nun die Polizeihundeführerstaffel. Die beiden Terrier fallen unter die Kampfhundeverordnung. Für sie gelten besondere Halterpflichten. So müssen Kampfhunde in Baden-Württemberg eigentlich einen Maulkorb tragen. Wenn der Halter aber einen sogenannten Wesenstest macht, kann die Maulkorb-Pflicht entfallen. Wie es sich in dem konkreten Fall verhält, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.