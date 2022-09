von Dominik Zahorka

Der neue Impfstoff BA.1 steht nun auch im Schwarzwald-Baar-Kreis zur Verfügung. „Wir verimpfen jetzt den BA.1 Impfstoff, der an die Omikron-Variante angepasst wurde. Letzte Woche haben wir den Neuen Impfstoff bekommen und konnten heute seit Öffnung des Impfzentrums schon viele Leute impfen“, erzählt Max Kern, stellvertretender Leiter des Impfzentrums im Schwenninger Karl-Haag-Saal.

Max Kern, stellvertretender Leiter des Impfzentrums Schwenningen. | Bild: Dominik Zahorka

57 Termine seien zum Startschuss bereits vergeben worden. „Wobei es aber durchaus im Laufe des Tages noch mehr werden können“, verrät Kern. Für spontane Termine stehe man bei den immer freitags stattfindenden Impfungen jederzeit gerne zur Verfügung. „Der Neue BA.1 Impfstoff unterscheidet sich im Prinzip nicht großartig von den bisher verimpften Stoffen“, erklärt Hilmar Fleischer.

Hilmar Fleischer ist einer von zwei Ärzten die die Impfungen im Karl-Haag-Saal betreuen. | Bild: Dominik Zahorka

Er ist einer von zwei Ärzten, welche die Impfungen im Carl-Haag-Saal betreuen. Die Spike-Konstellation, also die Beschaffenheit der Oberfläche des Virus, habe sich während der vergangenen Virusvarianten stark verändert. Hier greife der modifizierte Impfstoff, in dem er sich an diese veränderte Erregerstruktur besser anpassen und so effektiver wirken könne.

Modifizierter Impfstoff mit effektiverer Wirkung

Neue Impfstoffe für die Varianten BA.4 und BA.5 seien in Arbeit und könnten wohl bereits Ende September verimpft werden. Kombinationsimpfstoffe, welche alle bisherigen Varianten abdecken würden, seien mittlerweile auch verfügbar.

Das Impfzentrum im Schwenninger Carl-Haag-Saal verimpft jetzt einen modifizierten Impfstoff gegen Omikron. | Bild: Dominik Zahorka

Es ist bei der Masse an angebotenen Impfstoffen also sicher ratsam, sich vor einer Impfung gründlich zu informieren und beraten zu lassen. Das Team des Schwenninger Impfzentrum im Karl-Haag-Saal steht zu diesem Zweck jeden Freitag von 10 bis 17 Uhr In der Muslen 2 zur Verfügung.