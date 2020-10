Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Immer mehr Autobesitzer melden Schäden nach Randale-Tour in VS – Warum Opfer häufig auf Kosten sitzen bleiben

18 beschädigte Autos und mehrere tausend Euro Schaden, so lautet die vorläufige Bilanz einer nächtlichen Randale-Tour von drei bis vier unbekannten Tätern durch VS-Schwenningen. Mittlerweile spricht die Polizei von 36 Geschädigten. Einige Betroffene könnten auf dem Schaden, oder zumindest einem Teil davon, sitzen bleiben. Wir erklären, auf was es in solchen Fällen ankommt.