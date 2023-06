Bürgermeister, Lehrer oder Polizeibeamte: Sie alle werden in Baden-Württemberg laut dem Innenministerium immer häufiger Opfer von Gewalt. Auch Angriffe auf Rettungskräfte nehmen zu. Aber ist dieser besorgniserregende Trend auch hier im ländlichen Raum spürbar? Wie schätzen Vertreter der genannten Berufsgruppen die Entwicklung ein?

2023 weiterer Anstieg spürbar

„Wir haben im Zeitraum von 2018 bis 2022 eine annähernd gleichbleibende Anzahl von Fällen“, berichtet Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, und bezieht sich damit auf den gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Auswertung auf einzelne Polizeireviere bezogen sei nicht möglich.

Entwicklung der Angriffe auf Polizeibeamte Im Landkreis wurden 2018 und 2019 jeweils 56 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte registriert. 2020 waren es 55 Fälle, 2021 nur 51 Fälle. 2022 stieg die Zahl dem Landestrend folgend auch hier in der Region auf 57 Fälle an. „Allerdings zeigt sich für das Jahr 2023 bislang eine deutlich steigende Tendenz“, so Jörg-Dieter Kluge. Die gute Nachricht: Fast alle diese Angriffe auf Beamte konnten aufgeklärt werden.

Als mögliche Gründe führt der Sprecher an, dass das wesentliche Motiv, Polizeibeamte anzugreifen, in der Ablehnung und der Feindschaft gegenüber dem Staat begründet sei und damit eben auch gegenüber den Repräsentanten des Staats. Er beruft sich dabei auf eine Studie zur Motivation von Tätern von Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen.

Gerade in alltäglichen Einsatzsituation sei die Gefahr, durch das polizeiliche Gegenüber verletzt zu werden, am größten, nennt Kluge weitere Ergebnisse der Studie. Demnach würden viele Angriffe aus der Überraschung heraus entstehen. Eine wesentlich Rolle spiele der Alkoholkonsum sowie ethnische Herkunft des Gegenübers.

Kluge geht mit Blick auf eine andere wissenschaftliche Arbeit außerdem davon aus, dass Gewalt gegen Polizeibeamte ein Spiegelbild einer intervenierenden Gesellschaft ist, die mit zunehmendem Selbstbewusstsein staatlichen Autoritäten entgegentritt, also ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt.

Jörg Kluge | Bild: Göbel, Nathalie

Um für diesen langfristigen Trend gerüstet zu sein, lernen angehende Polizisten bereits mit Fehlern, Schwächen und, allgemein, menschlich gut miteinander umzugehen. „Dazu gehören auch fortlaufende Schulungen, zum Beispiel im Bereich Konflikthandhabung und ein besonderes Einsatztraining“, erklärt er.

Die Einführung von sogenannten Bodycams sieht der Sprecher in Bezug auf einen präventiven Effekt differenziert. Es gebe Studien, die keine deeskalierende Wirkung nachweisen, aber auch welche mit gegensätzlichen Ergebnissen.

Für Schulen liegen keine Zahlen vor

Wie die Situation in den Klassenzimmern der Region ist, dazu teilt der stellvertretenden Leiter im Schulamt Donaueschingen, Markus Kreilinger, mit: „Dem Staatlichen Schulamt liegen keine diesbezüglichen regionalen, die qualitative und quantitative Entwicklung darstellende Daten vor.“

Allerdings, so Kreilinger, würde das Thema Gewalt gegen Lehrer im Rahmen der sogenannten „COPSOQ“-Fragebögen mit erfasst. Mit dieser Befragung werden Stressoren und Belastungen von Lehrkräften untersucht (www.copsoq.de).

„Außerdem bieten die Schulpsychologen des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) in Freiburg Gewaltpräventionsmaßnahmen an. Die Rolle des Schulamts liegt im regelmäßigen Dialog mit den Schulleitungen eher im Bereich der Einzelfallbearbeitungen“, erklärt Markus Kreilinger weiter. Für den Schulbereich liegen also keine konkreten Zahlen vor, das Thema Gewalt gegen Lehrer ist jedoch keine unbekannte Variable.

Verbale Angriffe nehmen zu

Und in den Rathäusern? Ist dort ein Anstieg bemerkbar? „Zum Glück waren weder die Verwaltungsspitze noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Donaueschingen bisher körperlichen Übergriffen ausgesetzt“, blickt Verwaltungssprecherin Beatrix Grüninger zurück.

Der Ton ist rauer geworden

Allerdings, so Beatrix Grüninger weiter, hätten in den vergangenen Jahren aber auch bei der Stadtverwaltung verbale Angriffe, vor allem gegenüber Mitarbeitern im Außendienst und in publikumsnahen Bereichen, zugenommen. „Der Ton ist allgemein rauer geworden. Leider muss auch festgestellt werden, dass die Grenzen der Höflichkeit nicht immer eingehalten werden und die Hemmschwelle bei Beleidigungen gesunken ist.“ In Fallzahlen könne das alles aber nicht abgebildet werden, so die Sprecherin.

Rathaus hat eine telefonische Notruftaste

Um dieser Entwicklung frühzeitig entgegenzuwirken und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu stärken, habe es in der Verwaltung bereits verschiedene Präventionsmaßnahmen gegeben. So wurden bereits vor einigen Jahren technische Vorkehrungen getroffen und beispielsweise eine hausinterne telefonische Notruftaste an allen Arbeitsplätzen oder Türöffnungsmechanismen und Zugangskontrollen in einzelnen Bereichen der Verwaltung eingerichtet.

„Zu den städtischen Präventionsmaßnahmen zählen auch Selbstverteidigungskurse sowie Schulungen zum Konfliktmanagement für die Mitarbeiter“, sagt Beatrix Grüninger. Darüber seien bei verschiedenen Arbeitsplätzen Gefährdungsbeurteilungen vorgenommen und daraus resultierende Schritte ergriffen worden.

„Die Stadtverwaltung setzt auch bei verbalen Angriffen gegenüber Mitarbeitern auch dahingehend Grenzen, dass in der Vergangenheit bereits Strafanzeigen gegen Bürger gestellt wurden, die beleidigend und ausfällig geworden sind.“

In der Notaufnahme entlädt sich die Wut

Eine ganz ähnliche Entwicklung wie im Rathaus beschreibt Sandra Adams für den Bereich der medizinischen Versorgung. Sie ist Sprecherin des Schwarzwald-Baar Klinikums und teilt mit: „Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Patienten oder Angehörige gegenüber dem Klinikpersonal aggressiv verhalten.“

Das Personal werde beschimpft, beleidigt und bedroht, vor allem in der Notaufnahme. Von gewalttätigen Angriffen über die verbalen Angriffe hinaus, spricht sie nicht, noch nicht.

Sandra Adams | Bild: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Der jüngste Anstieg der Fallzahlen 2022 im Land überrascht die Sprecherin nicht und sagt: „Dass es für solche Vorfälle eine zunehmende Tendenz gibt, ist bereits seit längerem zu spüren.“ Aus diesem Grund wurden im Schwarzwald-Baar-Klinikum auch schon vor Jahren entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie beispielsweise der Einsatz eines Sicherheitsdienstes.