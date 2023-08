23 Bienenzüchtern warten und bangen. Ihnen ist ihr Hobby im Wesentlichen aus der Hand genommen. Über 120 Bienenvölkern schwebt die Gefahr, dass sie getötet werden müssen. In amtlichem Auftrag.

Denn in einem Bienenstand in Bräunlingen-Waldhausen ist die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen, eine für Bienenlarven tödliche Infektionskrankheit, die eine anzeigepflichtige Seuche ist. Rund um Waldhausen hat das Landratsamt einen Sperrbezirk eingerichtet.

Einer der 23 Imker im Sperrbezirk ist der 83-jährige Emil Tritschler aus Hubertshofen. Wie geht er mit der Situation um? Hat er Angst um seine Bienenvölker?

Virus hängt in der Brut

Emil Tritschler hat derzeit acht Bienenvölker. Nein, Angst habe er keine, sagt er. „Wenn das kommt, kann man nichts machen. Das ist ein Virus, der in der Brut hängt. Und wenn das kommt, gehen die Bienen kaputt.“ Als Rentner habe er die Zeit, jeden Tag zu seinen Bienen zu gehen und diese zu beobachten, was er ohnehin tue. Dabei sieht er, ob die Bienen normal fliegen.

Die Bienen von Emil Tritschler in Hubertshofen verhalten sich noch normal. | Bild: Lutz Rademacher

Kritisch sei es, wenn es weniger werde. Dann müsse man genauer nachschauen und der Ursache nachgehen. Vieles könne man selbst feststellen. Beispielsweise, wenn Wabenteile am Flugloch liegen. „Bienen sind Räuber. Wenn sie merken, dass ein benachbarter Schwarm schwächer ist, gehen sie hin und räubern ihn aus. Sie fressen alles, machen die Waben kaputt, machen die Bienen kaputt, fressen Honig oder Zuckerwasser.“

Wenn man das rechtzeitig merkt, müsse man die Völker räumlich trennen, bevor es zu spät sei. So könne er vieles rechtzeitig regulieren. Dazu gehört natürlich auch jede Menge Erfahrung. Mit einem Fall von Faulbrut habe er es aber noch nicht zu tun gehabt. In der derzeitigen Situation könne er nichts weiter tun, als seine Bienen weiter zu beobachten und einfach abzuwarten, was die Ergebnisse der Beprobung bringen.

Wenn der Befund positiv ist Nachdem der Sperrbezirk um Waldhausen angelegt ist, dürfen dort keine Bienen bewegt und keine eingebracht werden. Jetzt werden in jedem der rund 120 Bienenvölker Proben gezogen. Die Arbeit wird von den Bienensachverständigen des betroffenen Imkervereins Baar-West, Michael Brüner, August Weh und Norbert Wetzel in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt erledigt. Ferner haben Bienensachverständige aus Nachbarvereinen ihre Hilfe angeboten. Bei einem positiven Befund wird der jeweilige Bienenstand vorort genauer untersucht. Die von der Faulbrut betroffenen Völker müssen abgetötet werden. Die betroffenen Imker können Entschädigungen aus der Tierseuchenkasse beantragen. Erst nach zwei negativen Nachkontrollen wird der Sperrbezirk aufgelöst.

Was ihm derzeit durch den Kopf geht, ist die Ursache für den Ausbruch der Seuche. „Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht mit Wanderimkern zusammenhängen könnte. In letzter Zeit waren welche aus dem Allgäu in der Gegend. Dort gab es keinen Nahrung für die Bienen, im Schwarzwald dagegen viel. Dann kommen sie mit ihren Völkern hierher.“ Doch er möchte niemanden zu Unrecht beschuldigen.

In einer Hütte lagert er Werkzeug

Emil Tritschler ist Hobby-Imker aus Leidenschaft. Hierzu hat er ein kleines Gelände neben den Hubertshofener Weiher Richtung Mistelbrunn gepachtet. Hier steht eine kleine Hütte, um sein Werkzeug zu lagern, damit er es nicht immer hin und her transportieren muss.

Es gibt immer etwas zu tun. Emil Tritschler in seinem Bienenhaus. | Bild: Lutz Rademacher

Er stamme aus der Landwirtschaft und sei gerne in der freien Natur. Und wenn dabei nebenher etwas Honig abfällt, sei das auch kein Fehler. Der Honig reicht für den Eigenbedarf. Und ein Glas Honig sei bei Besuchen immer ein willkommenes Gastgeschenk. Auch der Verwandtschaft mache er immer wieder eine Freude.

Ein großes Geschäft mache er damit nicht, da müsse man schon mehr Bienen haben. Über Winter muss er die Völker mit Zuckerwasser und Fertigsirup füttern, das kostet Geld. Und er weiß nicht, ob sie überleben. Im vergangenen Winter habe er alle durchgebracht. Im Jahr davor seien ihm nur zwei geblieben, da habe er neue dazu kaufen müssen. Ein Volk kostet über 150 Euro, ohne dass er die Garantie habe, dass es wirklich Honig gibt.

Es könnten Honigreste im Glas gewesen sein

„Wo die Ursache liegt, wird man wahrscheinlich gar nie herausbekommen“, sagt August Wehr, Vorsitzender des Imkervereins Baar-West. Sicher könnte das Virus durch Wanderimker eingeschleppt worden sein. Aber genauso könnte es ein offenes Glas mit Honigresten aus einem Nicht-EU-Land in einem Glascontainer gewesen sein. Diese seien oft mit Sporen belastet. Wenn eine Biene diesen Honig holt, trägt sie die Sporen ins Volk.

Der letzte Fall war in Grüningen

Die Ursachen können vielfältig sein. Fakt sei allerdings auch, dass der letzte Fall in der Umgebung 2019 in Grüningen auftrat und davor vor über zehn Jahren in Wolterdingen.