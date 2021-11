von Monika Marcel

Viele Zeugenaussagen machten deutlich, dass die Frau schon lange unter der Gewalt ihres Partners litt und er sie wiederholt bedroht hatte. Er sei sehr eifersüchtig gewesen, sagten Zeugen, und die ältere Schwester des Opfers erzählte: „Sie musste alles machen, was er wollte.“ Von blauen Flecken am Körper und im Gesicht war immer wieder die Rede, doch sie habe immer gesagt, es sei ihre eigene Schuld, sie hätte sich gestoßen, erzählte auch die Mutter des Opfers.

Es knirschte gewaltig

Die Familie – drei Kinder hat das Paar – zog im Januar 2019 nach Wellendingen, hatte zuvor im Ausland gelebt. Offenbar knirschte es da schon gewaltig, zeitweise lebten sie bei ihren Eltern, dann wieder bei seinen, kurze Zeit ging er nach Deutschland und ließ Frau und Kinder bei seinen Eltern zurück, was auch nicht gut ging, weshalb sie wieder zu ihren Eltern zog. In Deutschland dann fand die 32-Jährige schnell Arbeit bei einer Putzfirma, er jedoch schaffte nicht einmal den Sprachkurs.

„Er hat nicht nur meine Tochter umgebracht, sondern auch uns. Wir müssen zusehen, wie die Kinder leiden.“ Die Großmutter der Familie

Geldsorgen hätten ständig für Streit gesorgt, erzählte die Mutter der Getöteten, die während ihrer Aussage immer wieder in Tränen ausbrach. Ihre Tochter hätte nicht nur das Geld nach Hause gebracht, sondern auch den gesamten Haushalt geschmissen und die Kinder versorgt.

Der Angeklagte habe sich mit Freunden getroffen oder sei spazieren gegangen, sonst nichts. Die Kinder hätten ihr erzählt, dass er, wenn er heim kam, den Fernseher angemacht hätte oder mit dem Handy rumgespielt. Sie und ihr Mann hätten nicht nach Wellendingen kommen dürfen, das habe er verboten.

Alle drei Kinder sind traumatisiert

Der gewaltsame Tod der Mutter hat die Kinder schwer getroffen, die jetzt bei der Großmutter leben. Die zur Tatzeit 15-jährige Tochter musste wie ihr jüngerer Bruder die Tat miterleben. Sie verletze sich selbst und brauche psychologische Betreuung. Der Bruder habe zehn bis 15 Kilo abgenommen und wisse nicht warum, so die Großmutter. Der Jüngste schlafe bei ihr im Bett, mit dem Kopfkissen der Mutter im Arm.

Die Tochter war überraschend am dritten Prozesstag in den Gerichtssaal gekommen, um ihren Vater zu fragen, warum er das getan habe. Eine Frage, die die ganze Familie quält. „Die Kinder fragen immer wieder. Wir können die Frage nicht beantworten.“ Und so könnten sie es auch nicht aufarbeiten, „er hat das Leben der Kinder zerstört. Er hat nicht nur meine Tochter umgebracht, sondern auch uns. Wir müssen zusehen, wie die Kinder leiden“, sagte die Großmutter unter Tränen.

Bedrohliche Situation in der Badewanne

Offenbar hatte sich die Situation in den letzten Wochen vor dem Mord zugespitzt, wie die ältere Schwester des Opfers erzählte. Zwischen Weihnachten und Silvester habe der Angeklagte ihre Schwester mit einem Messer bedroht, als sie in der Badewanne saß. Er habe sie wohl erschrecken wollen, damit sie ihn nicht verlässt.

Denn das hatte die 32-Jährige offenbar vor. Am 10. Januar wollte sie mit ihren Kindern zur Schwester nach Basel fahren, der Angeklagte wollte das verhindern. Die 15-Jährige habe weinend bei ihr angerufen, erzählt die Tante, der Vater habe sie eingesperrt, und der Personalausweis der Mutter sei verschwunden.

„Sie sagte mir, sie hätte keine Angst vor ihm. Aber wir haben in ihren Augen gesehen, dass sie Angst hat.“ Die ältere Schwester des Opfers

Irgendwie gelang es ihnen dann doch, zum Bahnhof zu kommen und in die Schweiz zu fahren. Hier wurde die 32-Jährige von ihrer Familie angefleht, nicht zu ihrem Partner zurückzukehren. Der allerdings habe behauptet, dass das Jugendamt schon im Haus gewesen sei, und wenn die Kinder nicht wieder in die Schule gehen würden, würden sie ihr weggenommen. „Sie sagte mir, sie hätte keine Angst vor ihm. Aber wir haben in ihren Augen gesehen, dass sie Angst hat.“

Es wird ihre letzte Fahrt

Ihre Schwester habe nur ein paar Sachen holen und die Schule und ihren Arbeitgeber informieren wollen, dann wollte sie zunächst wieder in die Schweiz und schließlich zu den Eltern. Doch es sollte ihre letzte Fahrt bleiben, die von Basel zur Wohnung in Wellendingen. Am Montag, 25. Januar, bekam sie den Anruf der 15-Jährigen: „Kommt sofort! Er hat Mama erstochen!“

Der Prozess wird am heutigen Freitag fortgesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich am 21. November fallen.