Schwarzwald-Baar-Kreis vor 50 Minuten

„Im Augenblick braut sich ein Sturm über dem Wohnungsmarkt zusammen“: Die möglichen Folgen des KfW-Förder-Stopps für die Mieten in VS

Wird die Förderung für Sanierungen und Neubauten nicht schnellstmöglich wieder neu aufgelegt, sehen die Wohnbaugesellschaften den bezahlbaren Wohnraum in Gefahr. Aktuell liegen Projekte in VS in Millionenhöhe auf Eis. Das kann im schlimmsten Fall auch Folgen für die Mieter haben.