Sieben Welpen und Kätzchen in Käfigboxen – fünf von ihnen stammen laut den vorgelegten Papieren aus Russland, ein Tierkind kommt aus Estland, eines aus Lettland. Das Ganze wirkt dubios. Mit dieser Situation sieht sich Carolin Banysch vom Veterinäramt des Landkreises Rottweil jüngst in Zimmern ob Rottweil konfrontiert, nachdem sie die Autobahnpolizei zur Hilfe gerufen hat.

Was dann passiert, berichtet das Landratsamt Rottweil in einer Pressemitteilung. Und gewährt einen Einblick in eine Grauzone des Tierhandels. Denn, so die Behörde: „Die Anschaffung eines reinrassigen Haustieres ist kostspielig – wenn ausländische Züchter im Internet mit günstigen Preisen locken, ist die Versuchung folglich groß“. Der aktuelle Fall zeige: „Das kann für Mensch und Tier verhängnisvoll sein.“

Notruf der Autobahnpolizei

Los ging der aktuelle Fall demnach mit einem Notruf der Polizei beim Veterinäramt. „Die Autobahnpolizei Zimmern o.R. hat auf einer Autobahnraststätte einen Tiertransport gestoppt und braucht jetzt die Expertise von Tierärzten“, heißt es in der Mitteilung.

Carolin Banysch, beim Veterinäramt des Landkreises Rottweil als Veterinärhygienekontrolleurin tätig, sei nach Zimmern ob Rottweil gefahren, wo der Kleintransporter samt Fahrerin und Tiernachwuchs inzwischen mit Polizeibegleitung eingetroffen seien.

Deutschland nur als Transitland

Deutschland sei offensichtlich nur eine Zwischenetappe für den Tierkinder-Transport gewesen. Die Fahrt hatte noch bis in die Schweiz, nach Österreich, nach Frankreich gehen sollen.

Die Tiere seien zwar in einem recht guten Zustand gewesen. Aber Carolin Banysch sei dennoch stutzig geworden. „Laut ihren Ausweisen hatten die Tiere exakt jenes Alter, in dem sie ins Land eingeführt werden dürfen“, wird sie in der Mitteilung ztiert, „mir kamen sie aber deutlich jünger vor als 15 Wochen“.

Impfausweise machen stutzig

Der Blick in die „nicht professionellen“ Impfausweise der Tiere weckte zudem den Verdacht, dass die eingetragenen Tollwutimpfungen nicht korrekt sein könnten. „Damit wäre der Tiertransport, der vermutlich aus Lettland kam, illegal: Tiere ohne gültige Tollwutimpfung dürfen nicht nach Deutschland einreisen“, so das Landratsamt Rottweil.

Grenzüberschreitende Welpen-Transporte Für Welpen unter 15 Wochen sind Ein- und Durchreise verboten. Zudem dürfen Welpen nur mit einem ausreichenden Tollwut-Impfschutz nach Deutschland eingeführt werden beziehungsweise Deutschland im Transit passieren, heißt es auf der Seite des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Es gibt allerdings Unterschiede für Hunde, Katzen und Frettchen, die von außerhalb der EU einreisen: Stammen die Jungtiere aus einem sogenannten gelisteten Drittland, können sie frühestens im Alter von 15 Wochen (Tollwutimpfung nach 12 Wochen plus 21 Tage für die Ausbildung des Impfschutzes) nach Deutschland eingeführt werden. „Jungtiere aus nicht gelisteten Drittländern sind frühestens im Alter von sieben Monaten einfuhrfähig“, so das Ministerium: „Zu den nicht gelisteten Drittländern zählen beispielsweise Ägypten, Serbien und die Türkei“. Infos im Internet: www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/heimtiere-einreiseregelung.html

Banysch habe also jedem der Tiere Blut zur Prüfung abgenommen, dann seien die sieben Tiere ins Donaueschinger Kreistierheim gebracht worden. Die Laborwerte bestätigen die Veterinärhygienekontrolleurin: Sechs der sieben Tiere haben keine Tollwutimpfung erhalten.

Obendrein habe der in den Pässen angegebene Impfstoff gar nicht verimpft werden können. „Damit kommt zur illegalen Einfuhr für die Transportunternehmerin nun auch noch der Tatbestand der Urkundenfälschung hinzu“, so die Rottweiler Kreisverwaltung.

Wer kann ein Jungtier aufnehmen? Aus dem Tiertransport haben drei Jungtiere noch kein neues Zuhause in Aussicht: „ein junger Dobermann, eine Bengalkatze und eine Maincoone-Katze mit sechs Zehen, eine ganz besondere Züchtung“, so das Rottweiler Veterinäramt. Diese Tierkinder sind noch im Donaueschinger Tierheim untergebracht und werden vom Rottweiler Veterinär- und Verbraucherschutzamt vermittelt. Interessenten können sich direkt mit dem Amt per Mail unter veta@landkreis-rottweil.de oder telefonisch unter der Nummer 0741 244383 in Verbindung setzen.

Das weitere Schicksal der Tiere fällt unterschiedlich aus. Die einzige geimpfte Katze habe wie geplant zu ihrem künftigen Besitzer in die Schweiz gedurft, nachdem dieser am Telefon zugesagt habe, die Kosten für die Blutuntersuchung zu übernehmen.

Dreimonatige Quarantäne jetzt Pflicht

Für die anderen Welpen und Kätzchen bedeutete die fehlende Tollwutimpfung dagegen eine dreimonatige Quarantäne im Tierheim.

„Bei zwei Tieren kamen die Käufer aus Deutschland, die habe ich einfach angerufen“, wird Carolin Banysch zitiert. In beiden Fällen sei sie auf offene Ohren gestoßen. Die zwei Welpen müssten trotz nachgeholter Impfung daheim drei Monate in Quarantäne bleiben, was amtlich kontrolliert werde.

Für die drei verbliebenen Tiere wird jetzt ein neues Zuhause gesucht. Das Rottweiler Veterinäramt ist Ansprechpartner für Interessenten.